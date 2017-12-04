مسئولان باید پاسخ گوی خواسته های معلولان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجعلی آوجی شامگاه یکشنبه در جشن گرامیداشت روز جهانی معلولان در شهرستان قروه اظهار داشت: در مورد معلولیت سخن گفتن سخت است و در واقع امروز روز پاسخ گویی در برابر خواسته های به حق معلولان است.

وی با بیان اینکه تصویب لایحه حمایت از معلولان تنها بخش کوچکی از حق این افراد است، افزود: نماینده مردم قروه در مجلس باید در این خصوص تلاش کرده و بتواند این حق قانونی معلولان را عملی نماید.

به گفته آوجی شناخته شدن خواسته های معلولان و تلاش برای اجرایی کردن این خواسته یک ضرورت مهمی است که باید مسئولان آن را مدنظر قرار دهند.

در جریان برگزاری این جلسه رئیس اداره بهزیستی شهرستان قروه هم گزارشی از فعالیت های این سازمان در شهرستان را ارائه کرد و خواستار حمایت مدیران از قشر معلولان شد.

برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری و همچنین تجلیل از معلولان برتر در بخش های مختلف از دیگر برنامه های این مراسم در شهرستان قروه بود.