سجاد مردانی به نیمه نهایی راه یافت /یعقوبی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو گرندپری که به میزبانی ساحل عاج در سالن «تریچویله» آبیجان جریان دارد، امروز یکشنبه ۱۲ آذرماه تیم ملی کشورمان دو نماینده در اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم داشت.

سجاد مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم کشورمان در اولین مبارزه «مبار دیای» از فرانسه را ۲۲ بر ۷ از پیش رو برداشت. وی در ادامه ۹ بر ۷ برابر «دیمیتری شوکین» از ازبکستان دارنده مدال طلای ۲۰۱۵ جهان و ۲۰۱۶ آسیا صاحب پیروزی شد. وی در مرحله نیمه نهایی راه یافت. مردانی برای رسیدن به دیدار نهایی «کیودون این» از کره جنوبی را پیش رو دارد.

همچنین ابوالفضل یعقوبی در وزن ۶۸- کیلوگرم در گام نخست ۱۰ بر ۳ «شوآی ژائو» قهرمان چینی المپیک ریو ۲۰۱۶ را شکست داد. وی در دومین مبارزه خود به مصاف «دای هون لی» از کره‌جنوبی رفت و ۲۵ بر ۴ بازنده میدان را ترک و از دو رقابتها حذف شد.

این کره ای دارنده مدالهای نقره و برنز المپیک، سه طلا و یک برنز جهان، شش طلا، یک نقره و یک برنز گرندپری هاست. ضمن اینکه بعد از مرحله سوم رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۱۵ و قهرمانی ۲۰۱۷ جهان، این سومین شکست یعقوبی برابر «دان هون لی» بود. نادریان، خمسه، اسبقی و نصرآزادانی هم برابر این کره ای بازنده «شی هاپ چانگ مبارزه را ترک کرده بودند.

شنبه در روز نخست این مسابقات آرمین هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت و فرزان عاشورزاده در همین وزن به نشان نقره دست پیدا کرد.

آخرین مرحله از رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۱۷ با حضور ۱۰۶ تکواندوکار برتر دنیا و در چهار وزن المپیکی به میزبانی ساحل عاج جریان دارد.