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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۲

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران عنوان کرد؛

رفع سد معبر دستفروشان بیشترین مطالبه مردم از شهرداری

رفع سد معبر دستفروشان بیشترین مطالبه مردم از شهرداری

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، گفت: در سه ماه اخیر بیشترین مطالبه مردم طی تماس های صورت گرفته با سامانه های۱۳۷ و ۱۸۸۸ ، رسیدگی و رفع سد معبر دستفروشان در سطح شهر تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شیرازی تماسهای مردم با سامانه ۱۸۸۸ را در سه ماهه اخیر ۲۵۳۵۵۵ تماس اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۵درصد کاهش یافته و از این تعداد تماس ۱۳۳۶۱ مورد در قالب پرونده های الکترونیکی و بصورت سیستمی به رده های اجرایی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی، سد معبر دستفروشان را بیشترین انتقاد و شکایت شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ بیان کرد و افزود: رشد ۱۳ درصدی شکایات مردمی در این خصوص نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سامانه ۱۸۸۸ مشهود است و باید با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشی و نظارت‌های مستمر در کاهش این آمار تلاش مضاعفی نمائیم.

شیرازی، تاخیر اتوبوس های بخش خصوصی و تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری را دیگر موارد شکایتی مردم در سامانه ۱۸۸۸ دانست و ابراز داشت : به ترتیب موارد شکایتی مذکور ۱۷ و ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ کاهش یافته است.

وی افزود: در سه ماهه اخیر ۵۲ مورد به سامانه ۱۸۸۸ موضوع قطع، جابجایی و خشک کردن درختان توسط مردم اطلاع رسانی شده است که بیشترین آن مربوط به مناطق ۴،۳،۱و ۵ بوده و این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافته است .

شیرازی در خصوص پیام های مردمی در سامانه ۱۳۷ در سه ماهه اخیر نیز عنوان کرد : به ترتیب رفع سدمعبر دستفروشان، طعمه گذاری جهت حیوانات موذی و آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز، بیشترین درخواستهای شهروندان بوده است.

وی اضافه کرد: در سه ماهه اخیر ۵۲۸ درخواست مربوط به قطع درختان شامل مناطق ۲،۱و ۴ در سامانه ۱۳۷ به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران بر تقویت سامانه های۱۳۷ و ۱۸۸۸ تاکید کرد و افزود: در مدیریت جدید شهری نه تنها سامانه های ارتباط مردمی ۱۳۷و۱۸۸۸ تضعیف نشده بلکه با برنامه ریزی های مدون ،اصلاح فرایندها و بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا در جهت تقویت و ارتقاء کارآیی سامانه ها و در نتیجه افزایش رضایتمندی شهروندان تهرانی حرکت خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی در خصوص مدیریت شیشه ای در شهرداری تهران ابراز داشت:   شهردار  تهران با جدیت این موضوع را دنبال می کند و در جلسات عمومی و خصوصی با رده های اجرایی شهرداری و دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی شهرداری تهران تکلیف کرده  در جهت اجرایی شدن این امر مهم گام برداشته و از هیچ تخلف و انحرافی چشم پوشی نشود.

شیرازی افزود: در راستای تاکیدات شهردار محترم در خصوص مدیریت شیشه ای، سازمان بازرسی با انتشار بنرهایی در سطح مناطق، نواحی، سازمانها و شرکت های شهرداری تهران از کارکنان خدوم شهرداری درخواست کرده تا با مشاهده کمترین تخلف و انحراف از سوی رده های اجرایی در هر سطحی ،سازمان بازرسی را به صورت مستقیم در جریان بگذارند و البته باید اذعان داشت که راه های ارتباط با سازمان از طریق سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، اداره رسیدگی به شکایات بازرسی و همچنین دفاتر بازرسی در سطح شهرداری تهران به قوت خود باقی است.

کد مطلب 4162212
نورا حسینی

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