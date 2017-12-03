رفع سد معبر دستفروشان بیشترین مطالبه مردم از شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شیرازی تماسهای مردم با سامانه ۱۸۸۸ را در سه ماهه اخیر ۲۵۳۵۵۵ تماس اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۵درصد کاهش یافته و از این تعداد تماس ۱۳۳۶۱ مورد در قالب پرونده های الکترونیکی و بصورت سیستمی به رده های اجرایی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی، سد معبر دستفروشان را بیشترین انتقاد و شکایت شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ بیان کرد و افزود: رشد ۱۳ درصدی شکایات مردمی در این خصوص نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سامانه ۱۸۸۸ مشهود است و باید با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشی و نظارت‌های مستمر در کاهش این آمار تلاش مضاعفی نمائیم.

شیرازی، تاخیر اتوبوس های بخش خصوصی و تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری را دیگر موارد شکایتی مردم در سامانه ۱۸۸۸ دانست و ابراز داشت : به ترتیب موارد شکایتی مذکور ۱۷ و ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ کاهش یافته است.

وی افزود: در سه ماهه اخیر ۵۲ مورد به سامانه ۱۸۸۸ موضوع قطع، جابجایی و خشک کردن درختان توسط مردم اطلاع رسانی شده است که بیشترین آن مربوط به مناطق ۴،۳،۱و ۵ بوده و این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافته است .

شیرازی در خصوص پیام های مردمی در سامانه ۱۳۷ در سه ماهه اخیر نیز عنوان کرد : به ترتیب رفع سدمعبر دستفروشان، طعمه گذاری جهت حیوانات موذی و آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز، بیشترین درخواستهای شهروندان بوده است.

وی اضافه کرد: در سه ماهه اخیر ۵۲۸ درخواست مربوط به قطع درختان شامل مناطق ۲،۱و ۴ در سامانه ۱۳۷ به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران بر تقویت سامانه های۱۳۷ و ۱۸۸۸ تاکید کرد و افزود: در مدیریت جدید شهری نه تنها سامانه های ارتباط مردمی ۱۳۷و۱۸۸۸ تضعیف نشده بلکه با برنامه ریزی های مدون ،اصلاح فرایندها و بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا در جهت تقویت و ارتقاء کارآیی سامانه ها و در نتیجه افزایش رضایتمندی شهروندان تهرانی حرکت خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی در خصوص مدیریت شیشه ای در شهرداری تهران ابراز داشت: شهردار تهران با جدیت این موضوع را دنبال می کند و در جلسات عمومی و خصوصی با رده های اجرایی شهرداری و دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی شهرداری تهران تکلیف کرده در جهت اجرایی شدن این امر مهم گام برداشته و از هیچ تخلف و انحرافی چشم پوشی نشود.

شیرازی افزود: در راستای تاکیدات شهردار محترم در خصوص مدیریت شیشه ای، سازمان بازرسی با انتشار بنرهایی در سطح مناطق، نواحی، سازمانها و شرکت های شهرداری تهران از کارکنان خدوم شهرداری درخواست کرده تا با مشاهده کمترین تخلف و انحراف از سوی رده های اجرایی در هر سطحی ،سازمان بازرسی را به صورت مستقیم در جریان بگذارند و البته باید اذعان داشت که راه های ارتباط با سازمان از طریق سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، اداره رسیدگی به شکایات بازرسی و همچنین دفاتر بازرسی در سطح شهرداری تهران به قوت خود باقی است.