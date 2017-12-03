تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در رده هفتم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای بخش تیمی مسابقات شمشیربازی جام جهانی مجارستان امروز یکشنبه برگزار شد و طی آن تیم ملی کشورمان در ۴ دیدار به مصاف حریفان خود رفت.

ملی پوشان اسلحه سابر ایران که در جدول ۳۲ تیمی مسابقات با قرعه استراحت مواجه بودند، در جدول ۱۶ تیمی مقابل گرجستان به برتری دست یافتند اما در مرحله سوم یعنی در جدول ۸ تیمی مسابقات با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ مقابل مجارستان متحمل شکست شدند.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران با قبول این شکست، دیدارهای خود را برای کسب رده های پنجم تا هشتم پیگیری کرد. تیم کشورمان در این مرحله ابتدا مقابل آلمان متوقف شد اما در دیدار تعیین کننده برای کسب جایگاه هفتم مقابل آمریکا به برتری ۴۵ بر ۳۵ دست یافت و این جایگاه را از آن خود کرد.

مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در جام جهانی مجارستان تشکیل می دادند.

پیمان فخری هدایت این تیم را برعهده دارد.