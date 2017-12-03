سقوط از ارتفاع مرگ مرد ۴۰ ساله را در سمنان رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میراحمدی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران از سقوط مرد ۴۰ ساله از آپارتمانی در منطقه چهارصد دستگاه سمنان خبر داد و ابراز داشت: این حادثه در ساعت ۱۶:۱۰ عصر یک شنبه به وقوع پیوست که این شخص بلافاصله بعد از سقوط در دم جان بخت.

وی افزود: علت این حادثه در حال بررسی است و به محض دریافت اطلاعات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان تاکید کرد: مردم اطلاعات موثق را از منابع معتبر دریافت کنند و به منظور حفظ آرامش از هرگونه شایعه به ویژه در فضای مجازی به طور جد خودداری کنند.