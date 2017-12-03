  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان:

سقوط از ارتفاع مرگ مرد ۴۰ ساله را در سمنان رقم زد

سقوط از ارتفاع مرگ مرد ۴۰ ساله را در سمنان رقم زد

سمنان - معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان از سقوط مرد ۴۰ ساله از طبقه چهارم یک آپارتمان در سمنان خبر داد و گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میراحمدی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران از سقوط مرد ۴۰ ساله از آپارتمانی در منطقه چهارصد دستگاه سمنان خبر داد و ابراز داشت: این حادثه در ساعت ۱۶:۱۰ عصر یک شنبه به وقوع پیوست که این شخص بلافاصله بعد از سقوط در دم جان بخت.

وی افزود: علت این حادثه در حال بررسی است و به محض دریافت اطلاعات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان تاکید کرد: مردم اطلاعات موثق را از منابع معتبر دریافت کنند و به منظور حفظ آرامش از هرگونه شایعه به ویژه در فضای مجازی  به طور جد خودداری کنند.

کد مطلب 4162236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها