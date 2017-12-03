چهره شهرهای استان بوشهر باید از حالت خستگی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر یکشنبه در همایش شهرداران استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه عمران شهری در نقاط مختلف استان بوشهر برنامه‌های ویژه‌ای داریم و شاهد اجرای طرح‌های متنوعی خواهیم بود.

وی خواستار عملکرد حرفه‌ای شهرداران استان در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها شد و اضافه کرد: شهرداران باید به برنامه‌های آشنایی داشته باشند و در عرصه مدیریت شهری تلاش مناسبی داشته باشند.

استاندار بوشهر خواستار توجه به افزایش نشاط مردم شد و بیان کرد: مطالبات و خواسته‌های مردم در دستور کار شهرداران قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده مناسب از درآمدها و منابع اعتباری شهرداری‌ها، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت شهری باید ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری باشد.

گراوند اشاره به اینکه سلامت اخلاقی شهرداران نقش مهمی در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آنان دارد، اضافه کرد: توجه به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید مد نظر شهرداران باشد.

وی خواستار توجه به زیباسازی شهرهای استان بوشهر شد و گفت: با اجرای پروژه‌های مختلف، باید چهره شهرهای استان بوشهر از حالت خستگی خارج شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم استفاده از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در اجرای برنامه‌های شهرداری‌ها، افزود: آموزش اعضای شوراهای اسلامی، شهرداران و کارکنان شهرداری مد نظر باشد.