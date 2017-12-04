دریافت آبونمان ثابت از مشترکان گاز لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کش و قوس‌های فراوان در خصوص دریافت آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، بالاخره دیوان عدالت اداری در بخشنامه‌ای، دریافت آبونمان را غیرقانونی اعلام کرده است. این در حالی است که بنا به اعلام دیوان عدالت اداری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدون صراحت قانونی اقدام به صدور ابلاغیه‌ای به ادارات گاز استانی کرده است که بر اساس آن، ستونی به نام آبونمان ثابت، از مشترکان گاز طبیعی دریافت می‌شود.

بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، بنا بر اصول ٢٢، ۴٠، ۵٢ و ۵٣ قانون اساسی، ھر گونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد. شرح رای دیوان عدالت اداری را در ادامه می خوانید:

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است؛ رأی ھیأت عمومی مطابق بند (ب) و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عھده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد.

از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ١٣٩١/٧/١ موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بھرامی