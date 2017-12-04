ماجرای واگذاری رسته های غیر مرتبط به اتحادیه های صنفی قرچک

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- الهه آهنگر: مشکلات مردم در مواجه شدن با اصناف، امری اجتناب ناپذیر است، همواره در موارد متعدد ، شرایطی پیش می آید، که مشتری به هر دلیل نیاز به بیان گلایه و شکایت خود از یک صنف و رسیدگی یک مرکز بی طرف و فرادستی به این گلایه دارد.

می توان شکایات را به مراجع قانونی برد و از این طریق پیگیری کرد، اما قانون ساز و کار بهتری برای حل این مشکلات مردمی در نظر گرفته و مراکز دیگری برای این امر معرفی می کند، اما این مرکز، کجا است و چگونه می توان شکایات را به آن اعلام کرد.

به گفته محمد موحدی، یک فعال صنفی، رسیدگی به خطاها از طریق اتحادیه ها و واحد بازرسی سهل ترین و سریع ترین راه برای مشتری است.

موحدی توضیح می دهد: اتحادیه ها طبق قانون نظام صنفی و به دلیل اشراف بیشتر بر روی اصناف مربوط، به سرعت می توانند به یک خطا رسیدگی کرده و مشکل ایجاد شده را رفع کنند.

این مطالب در حالی مطرح می شود، که شهرستان قرچک، با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفری و برخورداری از فروشگاه های متعدد لوازم خانگی، از وجود اتحادیه لوازم خانگی بی بهره است.

یکی از اصناف قرچک که نسبت به این موضوع گلایه مند است، به خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان قرچک، برخی رسته ها به اتحادیه های غیر مرتبط واگذار شده است، به عنوان مثال خرده فروشی فرش، موکت، کرکره قرچک به اتحادیه آرایشگران مردانه و صنوف لوازم و ظروف آشپزخانه به اتحادیه مصالح فروشان قرچک واگذار شده است.

وی اضافه کرد: به عقیده من ادغام اتحادیه های غیر مرتبط به صلاح نیست.

طبق قانون اتحادیه لوازم خانگی قرچک اسقاط شرایط شد

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک، اما در توضیح این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته، با پایان گرفتن زمان قانونی برخی از اتحادیه ها، کمیسیون نظارت شهرستان قرچک می بایست زمینه انتخابات اتحادیه ها را فراهم می کرد، بعد از فراهم شدن زمینه انتخابات، کمیسیون نظارت ۳ بار آگهی رسمی، قانونی و مستند می کند و از اعضای اتحادیه هایی که انتخاباتشان نزدیک است، برای نامزدی در انتخابات دعوت می کند، بعد از ۳ بار نیز انتخابات برگزار می شود.

سعید محمدی پور ادامه داد: طبق قانون، اگر نصف به علاوه یک نفر نامزدهای انتخاباتی از نامزدی خود انصراف دهند، آن اتحادیه در عمل اسقاط شرایط شده و در یک دوره ۴ ساله، دیگر چنین اتحادیه ای وجود نخواهد داشت، این اتفاق در دوره قبل برای اتحادیه لوازم خانگی قرچک افتاد و از ۱۰ نفر نامزد اتحادیه ها، بعد از اعلامیه سوم ۶ نامزد انصراف دادند و در عمل خود این افراد، سبب اسقاط شرایط اتحادیه شدند. ما اتحادیه ای را ادغام نکردیم و خود این افراد مطابق قانون نظام صنفی سبب اسقاط شرایط اتحادیه شدند.

وی با بیان این که پس از اسقاط شرایط اتحادیه لوازم خانگی، طبق قانون نظام صنفی، اعضای اتحادیه می بایست بین اتحادیه های حائز شرایط تفکیک شوند، گفت: بعد از اسقاط شرایط اتحادیه لوازم خانگی، بخشی از اتحادیه به اتحادیه های حائز شرایط که طبق درخواست خودشان توانایی مدیریت و اداره اعضا را داشتند، تقسیم کردیم، برخی از رسته ها نیز بلاتصدی باقی ماند، که طبق قانون می بایست، به مدت ۶ ماه در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرند، تا تصدی آن ها در این خصوص توسط اتاق اصناف انجام شود و در این زمان کمیسیون نظارت فرصت دارد که برای این رسته ها تعیین تکلیف کرده و اتحادیه هایی مشخص کند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک ادامه داد: در این بین رسته هایی مانند لوازم آشپزخانه، ظرف و ظروف و ... اتحادیه هایی بودند، که تا ۱۰ الی ۱۵ روز پیش توسط اتاق اصناف اداره می شدند، با توجه به این که ۶ ماه آن ها طی شد، می بایست در اولین کمیسیون نظارت برای آن ها تعیین تکلیف می شد، که این اقدام صورت گرفت و این رسته ها به اتحادیه هایی که تعداد نفرات کم تری برای اداره کردن داشته و افزوده شدن این اعضا سبب شود که اتحادیه ها از لحاظ مالی مستقل بمانند، اضافه شد.

اتحادیه هایی مشابه با لوازم خانگی در قرچک نداریم

وی با بیان این که اتحادیه لوازم خانگی و اسم های مشابه آن در قرچک نداریم، اضافه کرد: ما در قرچک کم تر اتحادیه داریم و بحث ادغام اتحادیه ها به هیچ وجه مطرح نبوده است، لذا رسته هایی که بدون متصدی مانده بودند، از لحاظ اسمی به هیچ کدام از اتحادیه های قرچک شباهت نداشتند، اما ناچار به تقسیم این اعضا بین اتحادیه ها بودیم.

محمدی پور با رد هرگونه چابک سازی در مساله اتحادیه های قرچک، گفت: بله، چابک سازی کار خوبی است، اما زمانی که ما کم تر از ۱۵ اتحادیه صنفی در قرچک داریم، نیاز به این کار نیست و خود کاندیداها با انصراف دادن سبب اسقاط شرایط اتحادیه خود شده اند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک در پاسخ به این سوال که حق و حقوق اعضای جدید در اتحادیه هایی که به آن ها شباهتی ندارد، چطور تامین می شود، گفت: تمام حقوقی که این اعضا در اتحادیه لوازم خانگی داشتند، در اتحادیه ای که جدیدا به آن اضافه شدند نیز برقرار است، همان حق عضویت را پرداخت می کنند و در اتحادیه جدید نیز می توانند کاندیدا شده و دیگر حقوق خود را پیگیری کنند.

وی در پاسخ به این که امکان شکل گیری اتحادیه لوازم خانگی در دوره بعدی انتخابات اصناف قرچک وجود دارد یا خیر، گفت: اگر کمیسیون نظارت دور بعدی انتخابات و خود اعضای اتحادیه ها به این توافق برسند، حتما می تواند شکل بگیرد و مشکل قانونی وجود ندارد.

به نظر می رسد، عدم آگاهی برخی رسته ها و اتحادیه ها از بندهای دقیق قانون نظام صنفی سبب ایجاد مشکلاتی برای آن ها می شود، لذا آگاهی از این قوانین و نیز ایجاد راهکارهایی برای جلوگیری از خلأ موجود، وظیفه ای است که می بایست توسط مسئولین امر در شهرستان قرچک پیگیری شود، تا رضایت همزمان مردم و اصناف فراهم شود.