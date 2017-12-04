راه اندازی دفاترتسهیلگری سرمایه گذاری در بافت های فرسوده کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، امیر قادری یکشنبه شب در جلسه ستاد بازآفرینی استان در سنندج با تاکید برراه اندازی دفاترتسهیلگری سرمایه گذاری در بافت های فرسوده استان گفت: در بافت های فرسوده شهرهای مختلف استان هم اراضی تجاری و هم تراکم برای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاری واگذار می شود.

وی با بیان اینکه اعمال تخفیفات مربوط به عوارض ساخت مسکن در بافت های فرسوده منجر به آبادانی این بافت های می شود، بیان کرد: اعمال برخی تخفیفات در بافت های فرسوده و مسئله دار با توجه به قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن توسط شهرداری و با مصوبه شورای شهر لحاظ شود.

وی برسرزندگی نقاط مختلف سطح شهر به ویژه بافت های فرسوده تاکید کرد و افزود: ایجاد پاتوق های شهری برای حضور مردم و همچنین توجه به سیما و منظرشهری در راسته هایی که تعریف می شوند، قطعا موجب زیبایی و سرزندگی بیشتر شهر به ویژه بافت های فرسوده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: می طلبد بنیاد مسکن هم در ارتباط با روستاهایی که در حریم شهرهای بزرگ استان قرار گرفتند و افق طرح هادی آنها به اتمام رسیده است، نسبت به تعریف و تدوین طرح های هادی جدید اقدام کند.