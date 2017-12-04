وزارت نیرو مهمترین نقش را در توسعه کردستان ایفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به همراه مدیران عامل صنعت آب و برق کردستان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران وزارت نیرو بر صرفه جویی و مصرف بهینه آب و برق و بهره وری بیشتر در این زمینه تأکید کرد و گفت: علیرغم وجود منابع آب فراوان د را این منطقه متاسفانه استان کردستان کمتر بهره مند شده و به مراتب تخصیص کمتری به آن داده شده است.

آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی اضافه کرد: بالغ بر ۸۵ درصد اراضی استان هنوز بصورت دیم کشت می شود که این پسندیده نیست.

وی وزارت نیرو را مهمترین وزارتخانه در توسعه و اشتغال استان ذکر کرد و گفت وزارت نیرو با تخصیص آب و برق به صنعت، کشاورزی، باغداری، دامپروری و شیلات، زمینه اشتغال گسترده و توسعه پایدار استان مهم و حساس کردستان را فراهم کند.

وی اقدامات وزارت نیرو در مهار آب ها را بسیار خوب خواند و عنوان کرد: بخشی از این آب که مورد نیاز کردستان است بایستی در استان مصرف شود چراکه درآمد استان نصف متوسط کشوری است در حالیکه نعمت آب مضاعف است.

وی بر سرمایه گذاری بیشتر در عرصه آب و برق در استان تأکید کرد و گفت: بایستی با این منابع ارزشمند درآمدزایی صورت گرفته و در اختیار تولید قرار بگیرد تا ارزش افزوده ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین به تداوم و استمرار کار فرهنگی در این عرصه اشاره کرد و افزود: مستمر بودن آن لازمه تأثیرگذاری کار فرهنگی است.

حجت الاسلام یزدانپرست مشاور وزیر نیرو هم در این نشست گفت: وزارت نیرو یک مجموعه منسجم و پویا و متحرک و متشکل از افراد متخصص و فرهیخته است که در سخت ترین شرایط، آب و برق کشور را تأمین می کند و همچنین از زیربنایی ترین و اساسی ترین وزارت خانه های کشور است.

وی اضافه کرد: چرا که اساس نیاز مردم و تولید یعنی آب و برق توسط این وزارتخانه تهیه و در اختیار گذاشته می شود بویژه در سنوات اخیر که با کمبود بارش هم مواجه هستیم و شرایط حساس تر شده است.

وی بیان کرد: در همه دوره ها انسان های شایسته ای در مسند وزارت نیرو بوده اند و علیرغم تخصصی و فنی بودن این وزارتخانه، به دور از سیاسی کاری به جد پیگیر امور دینی و فرهنگی، حجاب و عفاف، نماز و امر به معروف و نهی از منکر و همچنین وظایف تخصصی خود در زمینه آب و برق بوده و اقدامات خوبی هم در این عرصه انجام شده است.

مشاور وزیر و مسئول امور دینی و فرهنگی وزارت نیرو همچنین در این نشست بر اهمیت استان کردستان تأکید کرد و گفت: این استان برای ما بسیار مهم است و حساسیت ویژه ای به لحاظ فرهنگی روی آن داریم و مدیران عامل صنعت هم همراهی خوبی کردند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کردستان نیز به اهمیت مسائل دینی و فرهنگی و آگاهی بخشی در صنعت آب و برق استان اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر این موضوع بسیار پررنگ تر از گذشته مدنظر بوده و تلاش بر این است بیشتر از پیش نیز در این عرصه اقدام شود.

اقبال شانظری بیان کرد: بارندگی های سنوات گذشته و برنامه ریزی های انجام شده و تولید برق در استان، در سال آینده با مشکل در تأمین آب و برق کردستان مواجه نخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم در سخنانی به زحمات صورت گرفته توسط صنعت آب و برق استان در سنوات گذشته در راستای تأمین پایدار آب و برق مردم استان اشاره کرد و گفت: علیرغم کمبود شدید اعتبار، اما این مهم به نحو مطلوبی صورت گرفته است.

محمدمصطفی نجفیان عنوان کرد: در زمینه مسائل فرهنگی و دینی و تبلیغ هم اقدامات خوبی انجام شده و مردم تا حدودی با الگوی مصرف بهینه همراه شده اند.