به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اکونومیکتایمز، وزیر مالی هند، آرون جایتلی، مشخصا اعلام کرد که دولت، بیتکوین را به عنوان ارز قانونی نمیشناسد.
در چند روز گذشته قیمت رکورد زد و به ۱۱۴۳۴ دلار رسید اما اندکی بعد بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و به ۹۰۲۰ دلار رسید. دیروز دوباره قیمت آن با جهشی شدید روبرو شد و رکورد همیشگی ۱۱۸۳۱ دلار را برای خود ثبت کرد.
وقتی از وزیر مالی هند سوال شد که آیا دولت تصمیمی در مورد ارز دیجیتال اتخاذ کرده است، جایتلی گفت: توصیههای لازم به کار گرفته شده است. موضع دولت شفاف است؛ ما در حال حاضر این را به عنوان یک ارز قانونی به رسمیت نمیشناسیم.
پیش از این در ماه آگوست جایتلی به پارلمان اطلاع داده بود که هیچ قانونی برای تنظیم مقررات ارز دیجیتال، شامل بیتکوین، در هند وجود ندارد و بانک مرکزی هند هم هیچ مجوزی به هیچ موسسه یا نهادی برای اپراتوری چنین ارزهایی نداده است.
نظر شما