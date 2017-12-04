سریال تلویزیونی«خان بابا و ارثیه فامیلی» در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی یکشنبه شب در آئین رونمایی از سریال تلویزیونی «خان بابا و ارثیه فامیلی» کاری از شبکه قزوین که در سرای سعدالسلطنه برگزار شد اظهار کرد: قزوین در حوزه های فرهنگی و هنری از استعدادها و ظرفیت های زیادی برخوردار می باشد که باید در جهت فعال سازی و استفاده از آنها گام برداشت.

وی افزود: شخصاً فردی فرهنگی هستم و علاقمند به این حوزه که انشاالله در انجام و اجرای برنامه های این بخش حمایت و همکاری لازم را خواهیم داشت.

استاندار قزوین با بیان اینکه قزوین استانی مهم و با ظرفیت ها و قابلیت های مهمی است که هنوز در کشور شناخته شده نیست، گفت: کار در عرصه های فرهنگی امر سختی است اما تا در این مسیر گامی برداشته نشود نمی توان پیش رفت و علی رغم سختی و مشقت کار فرهنگی باید حرکت کرد و ناامید نشد.

زاهدی افزود:از آثار و برکات تهیه و پخش سریال های تلویزیونی این است که می توان از طریق آن استعدادها را شناسایی و ظرفیت ها را معرفی کرد.

وی تصریح کرد: برای اینکه قزوین به مقصد گردشگری تبدیل شود باید علاوه بر معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی استان نسبت به معرفی آثار و آئین های معنوی و ناملموس آن نیز اقدام کرد.