مشكلات بيمه روستايي با تشكيل وزارت رفاه برطرف مي شود

علي حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه درطي چند سال گذشته در زمينه پوشش بيمه روستايي قانون مشخصي وجود نداشته ، افزود : زماني كه يك فرد روستايي مالك زميني است فقط مي تواند در قالب بيمه خويش فرما تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرد و با توجه به اينكه بايد سهم بيمه شده و كار فرما را خودش پرداخت كند ، اين امكان براي او وجود ندارد مگر اينكه دولت كارفرماي روستاييان محسوب شود.

وي اظهار داشت : در حال حاضر بخش عظيمي از صاحبان مشاغل روستايي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند ، اما اين پوشش در قالب چارچوب هاي بيمه اي سازمان است ، به صورتيكه يا بايد رابطه مزد بگيري بين روستايي و كارفرما برقرار باشد و يا خودشان خويش فرماي خودشان باشند و يا 1 سال سابقه حق بيمه داشته و بعد به صورت اختياري بيمه خود را ادامه دهند تنها در اين صورت است كه روستايي تحت پوشش بيمه اي سازمان تامين اجتماعي قرار مي گيرد .

حيدري ادامه داد : طي 25 سال گذشته تعيين تكليفي در خصوص بيمه روستايي انجام نشده و متولي مشخصي براي رسيدگي به امور روستايي وجود نداشته تا بتوان مسائل و مشكلات بيمه روستايي را پيگيري كرد .

معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد : يكسري پيچيدگيها در نحوه تامين منابع پوشش كامل بيمه روستايي وجود دارد كه با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين مشكلات حل خواهد شد .