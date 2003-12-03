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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۳

معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با "مهر " :

مشكلات بيمه روستايي با تشكيل وزارت رفاه برطرف مي شود

معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي گفت : وظيفه دولت است كه با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت كوتاه و معيني مشكلات بيمه روستايي را حل كند .

علي حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه درطي چند سال گذشته در زمينه پوشش بيمه روستايي قانون مشخصي وجود نداشته ،  افزود : زماني كه يك فرد روستايي مالك زميني است فقط مي تواند در قالب بيمه خويش فرما تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرد و با توجه به اينكه بايد سهم بيمه شده و كار فرما را خودش پرداخت كند  ، اين امكان براي او وجود ندارد مگر اينكه دولت كارفرماي روستاييان محسوب شود.

وي اظهار داشت : در حال حاضر بخش عظيمي از  صاحبان  مشاغل روستايي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند ،  اما اين پوشش در قالب چارچوب هاي بيمه اي سازمان است ،  به صورتيكه يا بايد رابطه  مزد بگيري بين روستايي و كارفرما برقرار باشد و يا خودشان خويش فرماي خودشان باشند و يا 1 سال سابقه حق بيمه داشته و بعد به صورت اختياري بيمه خود را ادامه دهند تنها در اين صورت است كه روستايي تحت پوشش بيمه اي سازمان تامين اجتماعي قرار مي گيرد .

حيدري ادامه داد :  طي 25 سال گذشته تعيين تكليفي در خصوص بيمه روستايي انجام نشده و متولي مشخصي براي رسيدگي به  امور روستايي وجود نداشته  تا بتوان مسائل و مشكلات بيمه روستايي را پيگيري كرد .

معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد : يكسري پيچيدگيها در نحوه تامين منابع پوشش كامل بيمه روستايي وجود دارد  كه با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين مشكلات حل خواهد شد .

 

 

 

کد مطلب 41624

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