ورود واکسنهای «روتا ویروس» و «هاری» به بازار تا ۲ سال آینده

دکتر هومن کاغذیان رئیس مجتمع تولیدی -تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران در خصوص واکسن هاری انسانی که در این مرکز در حال تولید است، اظهار داشت: تولید واکسن هاری از ۵ سال گذشته در انستیتو پاستور ایران آغاز شده و تا دو سال آینده به بازار وارد خواهد شد.

به گفته وی، هر دوز این واکسن ۲۰ هزار تومان بوده و نیاز کشور ۵۰۰ هزار ویال است که سالانه ۱۰میلیارد تومان برای تامین این واکسن ارز از کشور خارج می شود. به محض تولید این واکسن این ارز بری کاهش و سپس به صفر خواهد رسید.

رئیس مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور تهران با بیان اینکه این واکسن در صورت تحقق با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به بازار می رسد، اظهار داشت: این واکسن هاری انسانی است که در معرض گزش حیواناتی همچون سگ و گربه هستند برای افراد تجویز می شود.

کاغذیان با بیان اینکه بررسی های کشورهای متقاضی نشان داده که کیفیت تولید این واکسن ها در انستیتوپاستور خوب بوده است، گفت: در صدد هستیم تا واکسن های دیگری را تولید کنیم.

وی با بیان اینکه بنا داریم واکسن «روتاویروس» را نیز تا دوسال آینده وارد بازار کنیم، گفت: واکسن «روتاویروس» به نوزادان برای محافظت آن ها در برابر عفونت های روتاویروس تزریق می شود که علل یکی از شایع ترین نوع اسهال و هر نوع بیماری مرتبط با آن در نوزادان است؛ این واکسن به صورت خوراکی است.