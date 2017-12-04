طرح فاضلاب در ۱۳ شهر استان زنجان مورد مطالعه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا جزء قاسمی شامگاه یکشنبه در جلسه کار گروه آب و کشاورزی، افزود: طرح فاضلاب در ۱۳ شهر استان زنجان مورد مطالعه قرار گرفته و در شهرهای زنجان،ابهر، خرمدره، ماهنشان، دندی، زرین آباد و روستاهای دارای اولویت در حال اجرا است.
وی اظهار کرد: گفت: هم اکنون شبکه فاضلاب و جمع آوری بهداشتی آن در شهر های زنجان، ابهر و ماهنشان در دست بهره برداری است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: پروژه فاضلاب شهر زنجان از سال ۷۶ آغاز و پس از ۲۰ سال به دلیل مشکلات مالی هنوز به پایان نرسیده و زمان پایان این پروژه ها با تخصیص اعتبارات ارتباط مستقیم دارد.
جزء قاسمی تأکید کرد: طرح فاضلاب شهر زنجان تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت دارد و اتمام طرح فاضلاب شهر زنجان ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: با اینحال متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح فاضلاب در شهر زنجان هر بخش از این پروژه مورد بهرهبرداری قرارگرفته و برنامهریزی انجامشده پیشبینی میشود و تا هفت سال آینده طرح فاضلاب در شهر زنجان پایان یابد و شبکه فاضلاب در بیش از نیمی از شهر زنجان اجراشده و شهرکهای بسیجیان ۱ و ۲، هنرستان، وحیدیه، سرجنگلداری، پونک، کارمندان، آزادگان، فجر، نصر، شهرک غرب، الهیه، کوی فرهنگ، کوی سعیدیه، اصغریه، صدر جهان و قسمتی از اراضی پائین کوه ازجمله نقاطی هستند که شبکه فاضلاب در آنها اجرا و مورد بهرهبرداری قرارگرفته است.
مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: فاز نخست طرح فاضلاب شهر زنجان از سال ۷۱ آغاز و عملیات اجرایی آن از سال ۷۴ آغاز شده است.
جزءقاسمی به مزایای اجرای طرح فاضلاب شهری اشاره کرد و گفت: جلوگیری از آلودگی منابع آبهای سطحی، زیرزمینی و حفاظت از منابع آب شرب، صنعت و کشاورزی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش بیماریهای ناشی از آلودگی آب و جلوگیری از اشاعه بیماریهای عفونی و رودهای و بروز اپیدمی، جلوگیری از بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در محدوده شهر و ممانعت از تخریب اراضی کشاورزی از نتایج اجرای طرح فاضلاب شهری است.
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