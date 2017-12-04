ایران و کوبا در حوزه آموزش علوم پزشکی همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت با روبرتو توماس مورالس اوهدا وزیر بهداشت کوبا دیدار کرد.

در این نشست جمعی از مسئولین وزارت بهداشت کوبا، قائم مقام وزیر بهداشت در حوزه بین الملل و جمعی از مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیت های نظام سلامت ایران گفت: سیستم ادغام یافته خدمات سلامت کشور باعث شده دانشگاه های علوم پزشکی کشور بتوانند خدمات آموزشی، پژوهشی و بهداشتی و درمانی را به صورت یکپارچه ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در تمام استان های کشور حداقل یک دانشگاه علوم پزشکی ارائه خدمات در حوزه های مختلف را بر عهده دارد و جمعیتی را تحت پوشش دارند.

لاریجانی از نقش زیربنایی آموزش و تاثیر آن بر سایر حوزه های نظام سلامت سخن گفت و اظهار داشت: کشور ما طی چند دهه گذشته پیشرفت خوبی در حوزه آموزش داشته و با نگاهی به وضعیت کشور شاهد ارتقای این حوزه هستیم.

وی گفت: در تحقیقات هم پیشرفت خوبی در حوزه علوم پزشکی داشته ایم به طوری که کشور ایران به لحاظ تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در علوم مختلف رتبه ۱۶ را دارد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ۳۰ درصد تولیدات علمی کشور مربوط به حوزه علوم پزشکی است خاطرنشان کرد: کشور ایران در شاخص توسعه نیروی انسانی پیشرفت خوبی داشته است. آموزش عالی ما رشد خوبی داشته به طوری که اکنون ۶۶ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، بیش از ۲۰۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی و ۲۰ هزار عضو هیات علمی در کشور داریم.

وی با بیان اینکه علیرغم این پیشرفت ها تحول در آموزش علوم پزشکی کشور امری ضروری است گفت: اسناد متعددی برای تحول حوزه سلامت ایران تدوین شده و در حوزه آموزش علوم پزشکی نیز برنامه تحولی با محورهای مختلف طراحی شده و در حال اجرا است.

لاریجانی حرکت به سمت دانشگاه های کارآفرین، پاسخگویی به نیازهای جامعه، توسعه هدفمند آموزش علوم پزشکی، توسعه آموزش مجازی، بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، اعتباربخشی دانشگاهها و بیمارستان های آموزشی و ارتقای آزمون ها را به عنوان برخی از این برنامه ها ذکر کرد و گفت: بر اساس مصوبه کشور ما را به ۱۰ منطقه تقسیم کرده و این مناطق ماموریت هایی را در حوزه آموزش علوم پزشکی پیگیری می کنند.

وی با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت برای بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی گفت: بیش از ۲ هزار دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف در دانشگاههای علوم پزشکی ایران مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بر لزوم انعطاف پذیری آموزش علوم پزشکی و پاسخگویی این سیستم به نیازهای جامعه تاکید کرد و گفت: نیازهای حال و آینده کشور رصد شده و برنامه ریزی برای آموزش متناسب با این نیازها صورت می گیرد. از جمله برنامه هایی که در این راستا تدوین شده توجه به طب سالمندی و پزشک خانواده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان سایر اقدامات وزارت بهداشت برای ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور اظهار داشت: تجارب زیادی در دو کشور در حوزه آموزش علوم پزشکی وجود دارد و اشتراک این تجارب می تواند به ارتقای سلامت در کشورهای ایران و کوبا منجر شود.

در ادامه روبرتو توماس مورالس اوهدا وزیر بهداشت کوبا ضمن تشکر از فرصت فراهم شده به تشریح وضعیت نظام سلامت کوبا پرداخت و گفت: مشابهت زیادی بین نظام سلامت ایران و کوبا وجود دارد. ما نیز نظام سلامتی یکپارچه داریم و آموزش علوم پزشکی در تمامی مراکز درمانی و دانشگاههای ما به صورت یکپارچه در کنار خدمات و پژوهش ارائه می شود.

روبرتو توماس مورالس اوهدا با اشاره به اینکه ۱۳ دانشگاه در کوبا آموزش علوم پزشکی ارائه می کنند اظهار داشت: ۶۰ درصد دانشجویان ما در سطوح مقدماتی تحصیل می کنند و تلاش ما این است که تربیت نیروی انسانی سلامت را در سطوح تخصصی افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه ۹۰ هزار پزشک در کوبا مشغول به کار هستند گفت: ما با بیش از ۷۷ کشور دنیا در ارتباط هستیم ۳۹ هزار پزشک خارجی در ۱۲۰ کشور دنیا مشغول به کار هستند که در کوبا تحصیل کرده اند.

وزیر بهداشت کوبا با اشاره به استفاده از کلینیک ها و مطب ها برای آموزش پزشکان در این کشور گفت: از همان سال اول آموزش دانشجویان پزشکی ترکیبی از مباحث نظری در کنار مباحث عملی به ایشان آموزش داده می شود.

روبرتو توماس مورالس اوهدا گفت: در کوبا ۱۵۰ بیمارستان، ۴۰ هزار تخت بیمارستانی و ۱۳ مرکز پژوهشی علوم پزشکی داریم. ۳ علت عمده مرگ و میر در کشور ما بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و سکته مغزی است و برای رویارویی با این چالش ها باید پزشکان متخصص بیشتری تربیت کنیم.

وی به توجه خاص دولت کوبا به بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: ۲۸ درصد بودجه دولتی و ۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی به بهداشت و درمان خصوصا بحث آموزش اختصاص یافته و باتوجه به تحریم های کشورمان و محدودیت هایی که داریم سعی می کنیم بیشتر به پیشگیری و درمان های اولیه بپردازیم و تا حد امکان درمان ها را به سمت اعمال جراحی و روش های پرهزینه نمی بریم.

وزیر بهداشت کوبا از فعالیت های بین المللی این کشور سخن گفت و افزود: نظام ثبت تجارب علمی در کشور ما چندان توسعه یافته نیست و همین امر باعث شده در مجامع علمی جهان کشور ما چندان مطرح نشود و این موضوعی است که اخیرا بدان پرداخته شده و پزشکان و اساتید تشویق می شوند که تجارب علمی خود را در قالب مقاله ثبت کنند.

وی با بیان اینکه کشور کوبا در شاخص های بهداشتی رشد خوبی داشته گفت: اتحاد راهبردی از گذشته بین دو کشور ایران و کوبا وجود داشته و می توانیم در حوزه سلامت با اشتراک تجربیات دو طرف زمینه های ارتقای سلامت مردم در دو کشور را فراهم نماییم.

روبرتو توماس مورالس اوهدا خاطرنشان کرد: ایران تجارب خوبی در زمینه تربیت پزشکان متخصص و پژوهش های علوم پزشکی داشته که می تواند با کشور کوبا همکاری کند.

وی افزود: این آمادگی وجود دارد تا طی بازدید مسئولان آموزش علوم پزشکی کشور ایران از امکانات بهداشتی و درمانی کوبا رایزنی های لازم برای همکاری دو کشور در حوزه آموزش علوم پزشکی صورت گیرد.

در این نشست دکتر لاریجانی ضمن اشاره به ظرفیت های موجود برای همکاری دو کشور گفت: ما در وزارت بهداشت ایران آمادگی داریم تا با اشتراک تجربیات با کشور کوبا بسترهای لازم برای توسعه آموزش علوم پزشکی در هر دو کشور را فراهم کنیم.