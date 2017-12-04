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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۸:۳۹

وزنه برداری معلولان جهان - مکزیک؛

نمایندگان ایران به مدال نقره و برنز دست یافتند

نمایندگان ایران به مدال نقره و برنز دست یافتند

امیر جعفری و یوسف یوسفی دو نماینده ایران در دسته ۵۹ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری معلولان جهان به مدال نقره و برنز دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در دومین روز از رقابت های جهانی وزنه برداری معلولین که به میزبانی مکزیکوسیتی در حال برگزاری است، دو نماینده کشورمان در مسابقات دسته ۵۹ کیلوگرم شرکت کردند. امیر جعفری و یوسف یوسفی، دو ملی پوش ایرانی در این وزن بودند که در رقابت با ۷ وزنه برداری دیگر این دسته در گروه A به روی تخته رفتند.

جعفری در حرکت اول خود وزنه ۱۸۵ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد، در حرکت دوم ۱۸۷ کیلوگرم را انتخاب کرد و این وزنه را هم با موفقیت مهار کرد و در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی بازماند و به عنوان نایب قهرمانی جهان و نشان نقره دست پیدا کرد. 

یوسف یوسفی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن نیز در حرکت اول از مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی بازماند، در حرکت دوم وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را انتخاب و با موفقیت آن را مهار کرد و در حرکت سوم نیز با  مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی به نشان برنز و عنوان سوم مسابقات دست یافت.

نماینده مصر در رقابت های این دسته با مهار وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی نشان طلای خود را قطعی کرد و برای رکورد شکنی وزنه ۲۱۱.۵ کیلوگرمی را انتخاب کرد و از مهار آن بازماند.

مسابقات وزنه برداری معلولان جهان تا ۱۷ آذرماه در مکزیکوسیتی ادامه دارد. تیم ملی ایران با ۱۴ نماینده در این رقابت ها شرکت کرده است. 

کد مطلب 4162417
زینب حاجی حسینی

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