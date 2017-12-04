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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۲

استاندار تهران:

اقدامات دستگاه ها در حوزه آسیب های اجتماعی به دقت رصد می شود

اقدامات دستگاه ها در حوزه آسیب های اجتماعی به دقت رصد می شود

تهران- استاندار تهران از رصد دقیق اقدامات دستگاه های مرتبط در حوزه آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی با بیان این که آموزش و پرورش، نهاد خانواده، زندان ها، سازمان ورزش و جوانان، اداره فنی و حرفه ای، شهرداری،سازمان تبلیغات، سمن ها، دستگاه قضایی، صدا و سیما، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی و دانشگاه ها نقش مهمی در مهارت آموزی جوانان دارند، گفت: مهارت آموزی جوانان به کاهش ۱۱ درصدی طلاق منجر خواهد شد.

وی اضافه کرد: باید دستگاه های مرتبط در مهارت آموزی جوانان طبق یک برنامه جامع در جهت بررسی مشکلات موجود اقدام کرده و با مهارت آموزی به کاهش آسیب های اجتماعی، به ویژه طلاق بپردازند.

استاندار تهران بر رصد اقدامات دستگاه ها در حوزه طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: اعتیاد،طلاق،حاشیه نشینی،فقر و مفاسد اخلاقی در اولویت رسیدگی قرار دارند.
 

کد مطلب 4162422

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