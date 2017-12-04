اقدامات دستگاه ها در حوزه آسیب های اجتماعی به دقت رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی با بیان این که آموزش و پرورش، نهاد خانواده، زندان ها، سازمان ورزش و جوانان، اداره فنی و حرفه ای، شهرداری،سازمان تبلیغات، سمن ها، دستگاه قضایی، صدا و سیما، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی و دانشگاه ها نقش مهمی در مهارت آموزی جوانان دارند، گفت: مهارت آموزی جوانان به کاهش ۱۱ درصدی طلاق منجر خواهد شد.

وی اضافه کرد: باید دستگاه های مرتبط در مهارت آموزی جوانان طبق یک برنامه جامع در جهت بررسی مشکلات موجود اقدام کرده و با مهارت آموزی به کاهش آسیب های اجتماعی، به ویژه طلاق بپردازند.

استاندار تهران بر رصد اقدامات دستگاه ها در حوزه طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: اعتیاد،طلاق،حاشیه نشینی،فقر و مفاسد اخلاقی در اولویت رسیدگی قرار دارند.

