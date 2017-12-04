به گزارش خبرنگار مهر، در استان اردبیل تنها یک ایستگاه سنجش کیفی هوا دایر است که متأسفانه فعالیت آن از مرداد ماه متوقف شده بود.
با وجود اینکه مدیران زیستمحیطی بهضرورت افزایش تعداد ایستگاههای سنجش کیفی هوای اردبیل تأکید دارند، توقف فعالیت تنها ایستگاه موجود نیز موجب شده بود هیچ ابزار اندازهگیری از کیفیت هوای حداقل مرکز استان اردبیل در دست نباشد.
بطوریکه در ماه های اخیر با وجود وقوع مکرر تندباد و کاهش کیفیت هوای اردبیل، ابزاری برای پایش کیفیت هوا در اختیار نبود.
پیگیری خبرگزاری مهر و درخواست از مسئولان برای راهاندازی مجدد این ایستگاه موجب شد تا در نهایت مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل از راهاندازی مجدد آن خبر دهد.
محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ایستگاه سنجش کیفی هوای اردبیل تعمیر شده و به رغم تعطیلی از مرداد ماه امسال مجدداً دادههای آن در سایت مرکز سنجش کشور قرار گرفته است.
وی دلیل تأخیر در راهاندازی مجدد این ایستگاه را کمبود مالی عنوان و اضافه کرد: متأسفانه دایر کردن ایستگاههای سنجش کیفی هوا در این استان ضروری است و یک ایستگاه به هیچ عنوان پاسخگو نیست.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان متذکر شد: درخواست ما تهیه و راهاندازی یک ایستگاه در مرکز شهر اردبیل است که بتوانیم به دادههای معتبری در خصوص وضعیت آلودگی هوای اردبیل دست یابیم.
خداپرست افزود: هر چند در وضعیت آلودگی هوا مشکل حادی در اردبیل نداریم اما افزایش تعداد ایستگاههای سنجش کیفی برای ارائه آمار و اطلاعات معتبر ضروری است.
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