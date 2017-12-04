به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد، هدایت صفری، گفت: خیران زنجانی بهمنظور کمک به زلزلهزدگان استان کرمانشاه بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک کردهاند و بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از مجموع کمکهای مردمی جمعآوریشده در استان زنجان به زلزلهزدگان استان کرمانشاه در قالب کمکهای غیر نقدی بوده است.
وی بابیان اینکه کمکهای غیر نقدی جمعآوریشده در استان زنجان به زلزلهزدگان استان کرمانشاه در پنج مرحله به این استان ارسالشده است، افزود: کمکهای غیر نقدی خیران زنجان به زلزلهزدگان استان کرمانشاه در قالب ۴۵ کامیون و کامیونت به این استان ارسالشده است.
صفری با اشاره به اینکه با کمکهای مناسب هموطنان عزیز نیازهای اولیه زلزلهزدگان استان کرمانشاه تا حدودی برطرف شده است، گفت: اسکان زلزلهزدگان استان کرمانشاه و ساخت مسکن برای آنها مهمترین نیاز فعلی آسیب دیدگان از زلزله است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان به برنامهریزی برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی برای زلزلهزدگان استان کرمانشاه با استفاده از کمکهای خیران زنجانی اشاره کرد و ادامه داد: امیدوار هستیم با مشارکت مسئولانه خیران زنجانی برای ساخت مسکن زلزلهزدگان استان کرمانشاه بخشی از آلام آسیب دیدگان زلزله در این استان تسکین یابد.
صفری از کمک ۵۰ میلیون تومانی یک خیر سلطانیهای بهمنظور ساخت مسکن برای آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با کمک خیر سلطانیهای زمینه ساخت ۵ واحد مسکونی برای زلزلهزدگان استان کرمانشاه فراهم شد.
وی با قدردانی از همراهی خیران زنجانی در کمک به زلزلهزدگان استان کرمانشاه و دعوت از آنها برای مشارکت در ساخت مسکن برای آسیب دیدگان از زلزله، افزود: خیران زنجانی میتوانند کمکهای خود را از طریق حساب شماره ۰۱۰۸۶۴۰۴۲۵۰۰۹ یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۱۱۲۳ یا مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در ساخت سرپناه امن برای زلزلهزدگان استان کرمانشاه مشارکت کنند.
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