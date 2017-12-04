استاندار کرمانشاه پیام تقدیری برای کیانوش رستمی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه پیام تقدیری برای کیانوش رستمی، وزنه بردار کرمانشاهی حاضر در مسابقات جهانی آمریکا صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

جناب آقای کیانوش رستمی

جهان پهلوان عزیز و ارزنده ایران اسلامی

حضور رشادتمندانه و ارزشمند شما در مسابقات «وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۷-آمریکا» که باوجود مصدومیت دردناک، به دنبال شاد کردن قلوب ملت عزیز ایران و هم استانی های خود در دیار قهرمانپرور کرمانشاه بودید، تبلوری تمام عیار از عزم مردمان این سرزمین پرافتخار بود.

بی تردید در این روزها که مردم نجیب همدیاری به خاطر حادثه زلزله اخیر، در غم‌از دست دادن عزیزان خویش سوگوارند، این حضور مصمم، رشادتمندانه و حماسی شما که نمودی از غیرت کرمانشاهیان است، میتواند برای ساختن دوباره ی مناطق حادثه دیده استان‌کرمانشاه، الهام بخش مردم صبور و سرافراز این سامان باشد.

به سهم خود از جانفشانی و رشادت جانانه تان سپاسگزاری میکنم. بیگمان در کنار خاطرات متعدد قهرمانی های شما در عرصه های المپیک و جهانی، خاطره این رادمردی نیز به عنوان صفحه ای زرین از پرونده قطور دلاورمردی مردمان عزیز کرمانشاه در حافظه تاریخی ملت غیور ایران خواهد ماند.

امیدواریم و دعا میکنیم که با بازیابی سلامتی و آمادگی کامل، در کنار ملت ایران شاهد افتخارآفرینی های مجدد و به اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار ایران اسلامی به همت شما در آوردگاههای جهانی باشیم.

بازوند

استاندار کرمانشاه