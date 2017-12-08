حامد همایون خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: بعد از توقف دو ماهه ای که در عرضه کارهایمان داشتیم مدتی است به تولید قطعات جدید مشغولیم که امیدوارم تا پایان سال این امکان فراهم شود تا آنها را به مخاطبان ارائه دهیم. یکی از ویژگی هایی که این دور از فعالیت های ما دارد همکاری با هنرمندان جدید است و تعدادی از قطعات وجود دارند که من آنها را نساختم و هنرمند دیگری کار ساخت ملودی ها را انجام داده است.

وی ادامه داد: در دوره تازه فعالیت ها تلاش کردیم نگاه نوینی به موسیقی داشته باشیم و با در نظر داشتن مولفه های شادی و نشاط قطعاتی را تولید کنیم. این کوشش انجام گرفته که با دوستان دیگری فعالیت کنیم تا بتوانیم از توانایی های آنها بهره ببریم و با همکاران در شرکت «ترانه شرقی» درباره نحوه برگزاری کنسرت ها نیز تصمیم گرفتیم در شیوه برگزاری کنسرت ها نیز تغییراتی ایجاد کنیم. به عبارتی شما از این به بعد در شیوه اجرای برنامه ها با فضای متفاوتی در چیدمان ارکستر و قطعات مواجه می شوید.

این خواننده موسیقی پاپ تصریح کرد: ما در دوره جدید اجرای کنسرت ها سامان امامی را مجاب کردیم که علاوه بر رهبری ارکستر با ساز گیتار روی صحنه حضور پیدا کند و این باعث خوشحالی ماست که این هنرمند بعد از سال ها با ساز تخصصی خود روی صحنه حاضر می شود. ما دوست داریم با یک مدل و رنگ دیگر موسیقی مان را به مردم ارایه دهیم که امیدوارم مورد توجه آنها قرار بگیرد.

وی افزود: در روزگاری به سر می بریم که انقلاب بزرگی در موسیقی پاپ ایران اتفاق افتاده و بسیاری از هنرمندان جوان ظهور کرده اند که انصافا باعث ایجاد تحولات اساسی در این گونه موسیقایی شده اند.

همایون گفت: این باعث خوشحالی و افتخار است که خوانندگان قدیمی موسیقی پاپ نیز در کنار جوان حضور دارند و همان طور که من در سال گذشته به جامعه موسیقی معرفی شدم ، در سال جاری نیز خوانندگان و هنرمندان جوان و مستعد دیگری نیز وارد بازار حرفه ای موسیقی شدند که این رویه قطعا موجب اتفاقات ارزشمند و جدیدی در عرصه موسیقی می شود.

سامان امامی رهبر ارکستر و تنظیم کننده آثار حامد همایون هم درباره کارهای جدید این هنرمند بیان کرد: برنامه ریزی هایی برای انتشار چند تک آهنگ داریم که تا پایان سال علاوه بر برگزاری کنسرت ها، در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت. البته احتمال انتشار یک مینی آلبوم و تولید چند موزیک ویدیو نیز وجود دارد که به محض قطعی شدن درباره آن اطلاع رسانی می کنیم.

وی درباره برخی از انتقادات مطرح شده پیرامون تکراری شدن آثار حامد همایون تصریح کرد: این طبیعی است که وقتی خواننده ای مورد استقبال مخاطبانش قرار می گیرد برخی ها هم انتقادات تند و تیزتری را متوجه گروه یا هنرمند مورد نظر کنند اما من فقط به این نکته بسنده می کنم که گروه ما به شدت مشغول فعالیت و تولید آثاری است که به اعتقاد من تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. من مطمئنم اگر ۲۵ خواننده همین ۲۵ آهنگی که حامد همایون آنها را خوانده، اجرا می کردند دیگر هیچ کس نمی گفت که اینها تکراری است و اصلا شاید به جهت اینکه همه این آثار را حامد می خواند همه می گویند اینها کارهای تکراری است. شما می توانید این آثار را آنالیز کند و بعد متوجه شوید که اینها هیچ ربطی به هم ندارند.