حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت مراکز قرآنی در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های خودجوش توسط مردم و مسئولین خانه‌های قرآنی خوب بوده و در طول سال فعال هستند ولی در تابستان فعالیت‌ها بیشتر می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از فعالیت هزار مربی قرآن در سطح شهرستان زنجان خبر داد و گفت: وجود این تعداد مربی قرآن ظرفیت بسیار خوبی است و از این ظرفیت باید برای توسعه فعالیت های قرآنی استفاده شود.

خسروی اظهار کرد: برنامه‌های خودجوش در مهدکودک‌ها و مراکز قرآنی و خانه‌های قرآنی در شهرستان زنجان در رشته‌های روخوانی و روان‌خوانی و تجوید انجام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان زنجان به توسعه فعالیت‌های قرآنی در مناطق حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های قرآنی در هفت منطقه حاشیه‌نشین زنجان گسترش می‌یابد.

خسروی بابیان اینکه توسعه فعالیت‌های قرآنی کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد، افزود: تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان درزمینهٔ تقویت برنامه‌های قرآنی تلاش جدی دارد و بر اساس برنامه‌های ابلاغی توسط استان برنامه‌های قرآنی خوبی را در سطح این شهرستان اجرا کرده است.

وی از فعالیت ۴۰ مرکز قرآنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان زنجان خبر داد، گفت: در حاشیه شهرها از محل اعتبارات ویژه آسیب‌های اجتماعی مبلغی به این امر اختصاص‌یافته است تا فعالیت‌های قرآنی در مناطق حاشیه‌نشین باقوت بیشتری برگزار شود.

خسروی بابیان اینکه تعداد زیادی از مربیان قرآن جذب دستگاه‌های اجرایی و آموزش‌وپرورش شدند، گفت: توجه به امور قرآنی در این برهه زمانی بسیار ضروری است و باید فعالیت‌های قرآنی تقویت شود.