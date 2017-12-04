شهدا و جانبازان مایه عزت نظام و انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی شامگاه دیروز دوشنبه در دیدار از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران این شهرستان گفت: عزت و آبروی نظام و انقلاب مرهون ازخودگذشتگی‌های شهدا و ایثارگران بوده و مردم ایران همواره قدردان فداکاری‌های آنان هستند

فرمانده سپاه ناحیه ورزقان بابیان اینکه اقتدار و سرافرازی کشور مدیون خون پاک شهدا و ازخودگذشتگی‌های ایثارگران هست گفت: یاد و خاطره این دلاورمردان تا ابد در ذهن مردم قدرشناس ایران اسلامی ماندگار خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه ورزقان افزود: عزت و آبروی نظام و انقلاب مرهون ازخودگذشتگی‌های شهدا و ایثارگران بوده و دیدار و دلجوئی از بازماندگان آنان وظیفه همه مردم و مسئولین هست.

سرهنگ صفی ادامه داد: دیدار با این عزیزان موجب تقویت روحیه خدمت‌رسانی در مسئولان و موجب زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

گفتنی است در این دیدارها از مادر و همسر شهیدان بختیار و حسین حاجی‌زاده، مادر شهید اصغر صمدی، همسر شهید قلی عزتی، جانباز ۲۵ درصد نصراله هادی و خانواده جانباز ۳۵ درصدمتوفی نعمت اله هادی دلجوئی و تکریم به عمل آمد.