به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین ابراهیم زاده در ارتباط با شایع‌ترین بیماری‌های مرتبط با زانو اظهار داشت: آرتروز یا ساییدگی مفصل زانو در سنین سالمندی و از دهه ۵۰ زندگی به بعد بروز می‌یابد و در واقع این بیماری از شایع‌ترین مشکلات مرتبط با زانو است.

وی افزود: آرتروز یا ساییدگی مفصل زانو کاهش سطح کیفیت زندگی، افزایش وزن و بیماری های ثانویه را به همراه دارد همچنین در جوانان آسیب های ورزشی می‌تواند دلیل بروز آرتروز باشد.

دبیر انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران گفت: درمان این بیماری بستگی به شدت آن دارد که در مراحل پیشرفته تعویض مفصل زانو انجام می‌شود.

همچنین حداقل ۱۰۰ متخصص جراحی زانو در کشور فعال هستند و اعمال جراحی زانو را به صورت پیچیده و تخصصی برای بیماران انجام می‌دهند.ا

ابراهیم زاده ادامه داد: بیمه‌ها هزینه‌های جراحی تعویض مفصل زانو را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که هزینه خرید پروتز تنها ۷ تا ۱۰ میلیون تومان بوده و هزینه بستری و جراحی در یک بیمارستان خصوصی نیز ۱۰ میلیون تومان است.

وی افزود: طرح تحول اجرای آن در بیمارستان‌های دولتی انجام شد ولی به دلیل در نظر نگرفتن منابع، ایجاد تعهدات بیش از توان برای دولت ،اجرای این طرح در بیمارستان‌های دولتی هم مشکل ساز شد چرا که اجرای این طرح خیلی کارشناسی شده و هدفمند نبود و در تامین منابع با مشکلات جدی همراه شده است.

دبیر انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران با اشاره به اینکه ابتدای اجرای این طرح عمل تعویض مفصل زانو با هزینه های بسیار کم در بیمارستان‌های دولتی انجام شد، افزود: ولی پس از آن بیمه ها با کمبود منابع اقتصادی مواجه شدند و منابع یارانه ای طرح نیز به خوبی پیش‌بینی نشده بود بنابراین تعداد عمل های جراحی با هزینه اندک به حداقل رسید.

وی افزود: سالانه در کشور کمتر از ۱۰ هزار عمل تعویض مفصل زانو انجام می‌شود که معمولاً آرتروز زانو بیشترین دلیل این مسئله به شمار می‌رود. همچنین زنان بیشتر با این مشکلات همراه هستند بطوریکه آمار زیادی از تعداد جراحی‌های مفصل زانو را به خود اختصاص داده‌اند.

دکتر ابراهیم زاده با اشاره به اینکه پوکی استخوان، سبک زندگی شهری و کاهش فعالیت پایین در زنان می‌تواند سبب افزایش احتمال بروز آرتروز زانو در زنان شود، گفت: امروزه حدود ۷۰ درصد موارد تعویض مفصل زانو در زنان انجام می‌شود.

دبیر انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران افزود: جامعه ایرانی رو به سالمندی پیش می‌رود و این مسئله نشان از افزایش نیاز به عمل تعویض مفصل زانو در کشور طی سال های آینده دارد و آمار سالانه تعویض مفصل زانو تا ۵ تا ۱۰ سال آینده به ۳۰هزار مورد در سال برسد، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که این جراحی تحت پوشش بیمه قرار گیرند لذا انجام برنامه‌ریزی توسط دولت و سازمان‌های بیمه‌گر در این راستا ضرورت دارد.

این متخصص جراحی زانو و ارتروسکپی گفت: راه اندازی دوره های آموزشی تکمیلی فلوشیپ تخصصی جراحی زانو در دانشگاه‌های بزرگ کشور و برگزاری کنگره های بین المللی جراحی زانو و تعویض مفصل توسط انجمن جراحی زانو و ارتروسکپی ایران نقش مهمی در بهبود و ارتقا سطح خدمات درمانی جراحان ارتوپدی کشور به هموطنان شده است و امروزه تمام اعمال جراحی های ارتوپدی و جراحی های تعویض مفصل و ارتروسکپی در کشور هم سطح مراکز تخصصی بین المللی در امریکا، کانادا ‌و اروپای غربی انجام می شود.

ابراهیم زاده اضافه کرد: پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، ارتروسکپی و آسیب های ورزشی ایران از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش با حضور صدها صاحب نظر و متخصصی جراحی زانو از پنج قاره جهان در جزیره کیش برگزار می شود.