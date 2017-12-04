پیش بینی افق ۵ میلیارد دلاری برای روابط تجاری ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در حاشیه سفر دو روزه به مسکو برای حضور در کنفرانس بین المللی علیه مواد مخدر، با رئیس مجلس پاکستان دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه تمرکز بر مسائل اقتصادی بسیار اهمیت دارد، گفت: افق ۵ میلیارد دلاری برای روابط تجاری بین ایران و پاکستان افق مناسبی است که بهتر است محقق شود.

لاریجانی همچنین موضوع برگزاری کنفرانس مبارزه با تروریسم در سطح مجالس در پاکستان را از رئیس مجلس این کشور پیگیری کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع اجلاس مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: بسیار خوب است که اجلاس در سطح روسای مجالس برگزار شود چرا که مسئله تروریسم با توجه به مهاجر بودن تروریست ها برای کشور ما و شما می تواند در آینده ایجاد مشکل کند، از سوی دیگر ایران آمادگی این را دارد که میزبان اجلاس آتی باشد.

وی خطاب به رئیس مجلس پاکستان بیان داشت: نگرانی شما در عرصه مسائل منطقه به جا است اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس از پاکستان که کشوری بزرگ و قدرتمند است انتظارات بلاوجه دارند، درست نیست؛ بلکه باید متناسب با جایگاه این کشور انتظارات داشت.

لاریجانی با تاکید بر اینکه رفتار برخی کشورها در منطقه ماجراجویانه است، بیان داشت: آن ها کاری کرده اند که در تاریخ بشر وجود نداشت و آن نگهداشتن نخست وزیر کشور دیگر در کشورشان بود، همچنین در محاصره یمن رفتارشان انسانی نبود و علیه ایران حرف هایی می زنند که دروغ است.

وی تاکید کرد: در خصوص مسئله یمن بارها تاکید داشتیم که باید مسئله با توافق سیاسی حل شود اما آن ها اصرار دارند که با کار نظامی مسئله را حل و فصل کنند این اصرار در سوریه نیز وجود داشت البته موفق نشدند هرچند که خسارت های زیادی زدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر ایران در مسئله مبارزه با تروریسم به عراق و سوریه کمک کرد به درخواست دولت هایشان بود اما نقش ایران و پاکستان در ایجاد آرامش در منطقه بیش از گذشته است.