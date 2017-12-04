به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه «داماهی» توسط مؤسسه صوت آوای هنر شامگاه یکشنبه ۱۲ آذر حدود ۲۲:۴۰ در برج میلاد برگزار شد. این اجرا درحالی آغاز شد که صندلی های سالن هنوز به طور کامل پر نشده بود.

رضا کولغانی در ابتدای این اجرا که قرار بود ساعت ۲۲ آغاز شود بیان کرد: امیدوارم که شب زیبایی برایتان رقم بخورد، بابت تاخیر هم عذرخواهی می کنم قبل از ما در سالن برنامه داشتند و ساندچک طول کشید.

کولغانی قطعه «هکتارها علف» را معرفی کرد که ترانه اش از محمود طلوعی است و همچنین خبر داد که قرار است از طلوعی چهار قطعه نواخته شود؛ قطعاتی که با سازهای غربی و اما موسیقی ها و ترانه های جنوبی و بلوچی نواخته می شدند.

سپس خواننده گروه «داماهی» از «بارون اسیدی» نام برد و بیان کرد که قرار است در آلبوم جدیدی که به زودی منتشر می شود این قطعه قرار بگیرد. در بخشی از این قطعه آمده بود «دیگه لابد شده دیگه چیزی که شد شده دیگه».

سومین قطعه ای که در این کنسرت اجرا شد «دیوانه» یکی از قطعات پرطرفدار این گروه بود که احسان گودرزی ترانه سرایی آن را بر عهده داشت. قبل از شروع این قطعه یکی از جمعیت حاضر فریاد زد که صدا کم است و به دنبال او چند نفر دیگر هم این مساله را تایید کردند. کولغانی واکنشی نشان داد و سراغ قطعه ای رفتند که در بخشی از آن آمده بود.

«دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

می‌ترسُم از اون لحظه که دیوونه نباشی

هی پست کنُم عمر عزیزُم در خونه‌ات

یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی»

کولغانی خیلی خلاصه در این کنسرت فقط به معرفی نام قطعه و نام شاعر آن اکتفا می کرد و در ادامه اجرا قطعات «برکت» و همچنین ریمیکسی از قطعات آلبوم اولش را خواند.

از دیگر قطعات پرطرفدار این گروه «جاده لغزنده است» نام داشت که از همان ابتدا با همراهی همه سازهای کوبه ای و نوازندگی گیتارها آغاز شد. ترانه این قطعه نیز از محمود طلوعی بود که کولغانی آن را به محمد شیروانی فیلمساز تقدیم کرد.

«بارون بارکو» از دیگر قطعات فولکلوریک این کنسرت بود که کولغانی در زبان جنوبی خواند و بعد از آن از هنرمندان و چهره هایی که در این کنسرت حضور داشتند یا غایب بودند تشکر کرد.

کولغانی ابتدا با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ نفر از بندرعباس آمده اند، بیان کرد که ما مهمانانی داریم که بعضی های شان تاثیر زیادی در زندگی اش داشتند و از نوید محمدزاده که حضور نداشت و چند تن دیگر تشکر کرد.

وی همچنین از علیرضا عصار، سیامک انصاری، بهرام رادان و هومن سیدی نام برد و گفت: فیلم «خشم و هیاهو» ساخته هومن سیدی خیلی در معرفی من تاثیر داشت و بعد از آن ما اکنون در فیلم جدید وی همکاری دوباره ای داریم. بهرام رادان نیز حکم برادرم را دارد و از او کمک می گیرم.

خواننده «داماهی» همچنین از همکاری خود با محمد مساوات کارگردان تئاتر سخن گفت و عنوان کرد: قرار است یک اتفاق باحال برای من بیفتد، اجرای «زنبور» را از اول دی در تئاتر مستقل روی صحنه می بریم.

مجید سالاری خواننده دیگری بود که در این اجرا در بعضی از قطعات با رضا کولغانی همراهی و هم آوایی کرد.

اجرای «داماهی» از ویژگی هایی هم برخوردار بود که از آن جمله می توان به طراحی لباس خواننده این گروه اشاره کرد که صدف تحویلدارزاده بر عهده داشت. همچنین در بک گراند کنسرت تصاویری نمایش داده می شد که از خود اعضای گروه در فضاهایی مثل دریا، کویر و بیابان گرفته شده بود.

وی سپس قطعه «درد بی دردی» را در این اجرا خواند و در پایان کنسرت بنا به درخواست مخاطبان دو قطعه «سوپراستار» و «دیوانه» را دوباره اجرا کرد.

بهزاد عمرانی، امید نعمتی، سجاد افشاریان، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، میلاد باقری و مینا ساداتی از مهمانان این کنسرت بودند.