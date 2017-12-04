لزوم حضورحوزه فرهنگی برای ترویج فرهنگ اسلامی وایرانی درفضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری در همایش تجلیل از مولفان و نویسندگان که ظهر دوشنبه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: امروز با توجه به شرایط موجود وظیفه نویسندگان و اهل قلم بسیار سنگین تر از گذشته است.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و علم و تکنولوژی و به دنبال آن بروز آسیب های اجتماعی و فرهنگی، افزود: در این میان هنرمندان و اهل قلم و همه افرادی که با این گروه مرتبط هستند به عنوان زبان گویای مردم عمل می کنند.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی به برخی سیاه نمایی از اوضاع سیاسی کشور و یا حتی نمایش چهره غلط از اسلام با تشکیل گروه تروریستی داعش اشاره و آنها را از مواردی دانست که برای مقابله با هنرمندان و اهل قلم می توانند نقش تأثیرگذاری در نمایش چهره واقعی کشور و اسلام داشته باشند.

نقش غیرقابل انکار اصحاب هنر و قلم در ترویج یک فرهنگ

وی با بیان اینکه با هنرمندان و اصحاب قلم می توانند با استفاده از ظرفیت و پتانسیل خود در قالب هنری مشکلات و معضلات جامعه را به گوش مسئولان برسانند، گفت: در ترویج و اشاعه یک فرهنگ نیز هنرمندان و اصحاب قلم می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

افتخاری همچنین به حوزه کتاب و کتابخوانی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: نویسندگان با نوع نوشتار خود و همچنین خلق آثار عامه پسند، ساده و روان سبب ترغیب و تشویق مردم به مطالعه و کتابخوانی می شوند.

وی با تأکید براینکه متاسفانه با گسترش فضای مجازی بدون در نظر گرفتن منبع و اصالت مطالب هر متنی دریافت می شود، تصریح کرد: آحاد جامعه نیز بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی آن مطلب را نشر می دهد.

هنر زبان بین المللی انسانیت در جهان

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هنر را زبان بین المللی انسانیت در سطح جهان عنوان کرد و یادآورشد: هنرمندان و همه آنهایی که در این ردیف قرار می گیرند زبان بین المللی یک کشور در سطح جهان محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه این فعالان این حوزه باید به ترویج مکارم اخلاقی بپردازنند، افزود: هنرمندان امروز وظیفه سنگینی در حوزه فرهنگی جامعه به دوش دارند.

افتخاری به برخی بندهای امور فرهنگی در برنامه ششم توسعه کشور نیز اشاره کرد و گفت: یکی از انتظارات ما در حوزه فرهنگی تبیین ارزش های دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و ارائه و اشاعه سبک زندگی فرهنگی و اسلامی و ایرانی و توجه به حوزه های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه تهیه پیوست فرهنگی برای اجرای طرح های بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: حضور فعال نهادهای فرهنگی، دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی از موارد مهمی است که در برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگی به ان تأکید شده است.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: برنامه های حوزه فرهنگی باید در راستای اجرایی شدن این سیاست ها بوده که نقش اهل قلم در این حوزه تأثیرگذار است.