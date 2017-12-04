محکومیت متخلفین شکار جوجه تیغی به چاپ بنر با موضوع محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان، سید اسد الله هاشمی در رابطه با این خبر افزود: این متهمین فرصت دارند با هماهنگی اجرای احکام کیفری حداکثر ظرف مدت یک ماه هفت عدد بنر به طول ۲ و عرض۱ متر درمیادین شهر "قلعه رئیسی" نصب کنند.

هاشمی ابراز داشت: در استان با تعاملات خوب و قابل قبولی که با مراجع انتظامی و قضایی ایجاد شده است، مامورین نیروی انتظامی پاسگاه کوشک "قلعه رئیسی" به ۲ نفر متخلف برخورد می کنند که بوسلیه ۳ قلاده سگ آموزش دیده ۲ قلاده جوجه تیغی شکار کرده و به مقصد "برازجان" استان بوشهر درحرکت بودند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: برای متخلفین پرونده ای تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد که در ادامه رسیدگی، متهمین شکار ۲ قلاده جوجه تیغی، با حکم قضایی روبه رو می شوند.

وی با تشکر ویژه از توجه دادیار محترم شعبه اول دادگاه عمومی بخش چاروسا به مقوله حفظ و اهمیت محیط زیست گفت: متهمین به ۱۸ میلیون ریال جریمه کیفری و چاپ ۷ عدد بنر به طول ۲ و عرض یک متر با موضوعات ارزش حیوانات درحیات وحش و فتوای مراجع عالیقدر کشور درمورد احکام شرعی خوردن گوشت جوجه تیغی برای نصب در سطح شهر قلعه رئیسی و مکانهای پرتردد محکوم شدند.