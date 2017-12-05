سندرم سرطان خانوادگی را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام انجمن سرطان آمریکا، تنها ۵ تا ۱۰ درصد تمامی موارد ابتلا به سرطان ناشی از جهش های ژنتیکی هستند.

به گفته محققان، ممکن است تعیین اینکه آیا سرطان ناشی از یک جهش ارثی است یا نه، دشوار باشد. سرطان، یک بیماری شایع است که اگر در خانواده ای حداقل دو نفر مبتلا به آن باشند، اتفاق تعجب انگیزی نیست. گاهی اوقات، وجود یک نوع سرطان خاص در یک خانواده به چشم می خورد. بیشتر مواقع به این خاطر است که برخی عوامل خطر مانند مصرف سیگار و یا الکل در بین اعضای آن خانواده مشترک است. همچنین می تواند عوامل دیگر مانند چاقی که در بین خیلی خانواده ها بسیار وجود دارد، احتمال ابتلا به سرطان را بسیار بالا برد. اما در بعضی موارد به دلیل وجود ژنی غیرطبیعی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. حتی اگر مشخص شود که سرطان موجود درخانواده ارثی است، آنچه به ارث می رسد ژن معیوب است، نه خود سرطان .

این انجمن عنوان می کند که فاکتورهای زیر می توانند نشان دهنده احتمال وجود سندرم سرطان خانوادگی باشند:

- چندین نمونه ابتلا به یک سرطان مشابه در بین اعضای خانواده (بخصوص اگر آن سرطان نادر باشد).

- سرطانی که در اعضای خانواده در سنین جوانی اتفاق می افتد (مانند سرطان روده در سن ۲۰ سالگی).

- وجود بیش از یک نوع سرطان در یک فرد (نظیر زنانی که هم مبتلا به سرطان سینه و هم تخمدان می شوند).

- بروز سرطان در هر دو عضو اعضای جفتی بدن (مانند هر دو چشم، هر دو کلیه، یا هر دو سینه).

- وجود بیش از یک سرطان دوران کودکی در خواهر و برادر (مانند ابتلا به سارکوم (تومور سرطانی بدخیم) در هر دو خواهر و برادر).

- ابتلا به نوعی از سرطان که در جنس مخالف شایع تر است (مانند وجود سرطان سینه در یک مرد).

- سرطانی که چندین نسل به آن مبتلا می شوند (نظیر پدربزرگ، پدر و پسر).