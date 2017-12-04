تکمیل سیستم ایمنی خطوط قطارشهری، اولویت اصلی مدیریت شهری است

علی امام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان آنکه در بخش هایی از خطوطی که به تازگی مورد بهره برداری قرار گرفته است نواقصی وجود دارد، بعضی از این مشکلات را ناشی از محدودیت فضای اجرایی برای احداث ایستگاه ها دانست وگفت: در برخی از موارد ایستگاه ساخته شده است اما ورودی هایی که برای آنها پیش بینی شده، در سایه عدم تامین اعتبار مالی یا مشکلاتی که مالکان فضاهای موردنظر داشته اند، اجرا نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در خطوط اجرا شده معمولا سعی شده است حداقل های لازم رعایت شود، افزود: به دلایلی در این بخش دارای نواقص و کمبودهایی هستیم که باید به تدریج برطرف شود؛ امری که بدون شک وظیفه سنگینی بر دوش ما خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت مترو با یادآوری این نکته که برخی از خطوط مترو به لحاظ فضای پارکینگ، پایانه و دپو دچار کمبودهایی جدی هستند، اصلاح این موارد را نیازمند اقدامات اساسی ذکر و اضافه کرد: سیاست مدیریت شهری در این زمینه بر مبنای بالا بردن سطح رضایتمندی شهروندان استوار است؛ امری که قاعدتا در خدمت رسانی مناسب محقق می شود.

وی کاهش سرفاصله زمان حرکت قطارها را به عنوان یکی از شاخص های خدمت رسانی مناسب توصیف و خاطرنشان کرد: اقدامات شرکت بهره برداری مترو در این زمینه، رضایت نسبی شهروندان را به دنبال داشته است اما نباید فراموش کرد که اقدامات انجام شده هنوز با حد موردنظر فاصله قابل توجهی دارد و باید تلاش کرد با تکمیل پایانه ها و ناوگان مورد نیاز، سرفاصله خطوط را از آنچه هست کمتر کرد.