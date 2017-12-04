بخش خصوصی به جذب معلولین متقاضی اشتغال توجه کند

ناصر نیک افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئله مناسب سازی معابر، اماکن و بانک ها از مشکلات معلولین در شهرستان قوچان به شمار می رود که هنوز به صورت کامل به این موضوع توجه نشده است.

وی افزود: یکی از مشکلات دیگر مسئله اشتغال است که در کنار اماکن دولتی بخش های خصوصی نیز در برخی قسمت ها می توانند از وجود معلولان استفاده کنند اگرچه تسهیلات بیمه و وام های کارفرما برای برطرف شدن مشکلات وجود دارد.

رئیس اداره بهزیستی قوچان گفت: تجربه نشان داده است بخش هایی دولتی و خصوصی که از وجود معلولان استفاده می کنند مشکلی از نظر مناسب سازی ندارند.

وی در خصوص پروژه مرکز نگهداری و توانبخشی« آرزو» قوچان نیز گفت: عملیات اجرایی این مرکز در سه فاز با اعتبار یک میلیارد تومان شروع شده که فاز اول آن با ۹۵ درصد پیشرفت در بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

نیک افشار گفت: ارائه آزمایش های ژنتیکی، غربالگری حین بارداری و خدمات ریشه کن صددر صدی کردن بینایی و شنوایی به صورت کامل از خدمات پس از تولد کاهش معلولیت است.

وی افزود: همچنین ارائه برنامه هایی در خصوص تبعات ازدواج های فامیلی به روستاییان و برنامه های آموزشی جهت کاهش معلولیت ها هنگام تصادفات از برنامه های ارائه شده است.

رئیس اداره بهزیستی قوچان به شناسایی سه هزار و ۲۵۰ معلول در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این تعداد با وجود سالمندان و معلولین موقت که تحت پوشش نیستند قطعا افزایش می یابد.

وی افزود: در بحث استعدادهای ورزشی نیز با تشکیل هیئت های ورزشی برای ناشنوایان و جانبازان و معلولین به سمت انجام ورزش ها بصورت حرفه ای قدم برداشته ایم.

نیک افشار ابراز کرد: همچنان فعالیت های هنری مثل برگزاری جشنواره های هنری، انجام مسابقات ورزشی، شناسایی دانش آموزان نخبه ، دانشجویان معلول در کنار کمک به اشتغال در دستور کار برنامه های بهزیستی قرار دارد.