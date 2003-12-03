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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۱

تشكيل سه كميته مقدماتي براي انتقال قدرت به عراقي ها

سخنگوي كنفرانس ملي عراق به رياست احمد چلبي، از تشكيل سه كميه براي فراهم كردن شرايط انتقال قدرت به عراقي ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه شبكه الجزيره دراينترنت، انتقاض قنبرسخنگوي كنفرانس ملي عراق اعلام كرد: انتقال قدرت به عراقي ها به وسيله سه كميته اداره محلي، تنظيم پيش نويس قانون اداره كشوردرمرحله انتقالي وبازسازي پايه هاي ضروري براي اجراي انتخابات سراسري صورت خواهد گرفت.
درهمين حال آيت الله محمد تقي مدرسي نماينده حوزه علميه نجف در كربلا گفت : طرح انتقال قدرت به عراقي ها در اواسط سال آينده، برنامه  ناقصي است.
دبيرحزب عمل عراق همچنين خواستاراجراي فوري انتخابات سراسري به شيوه مطرح شده ازسوي آيت الله سيستاني به عنوان طرح تكميلي براي طرح انتقال قدرت به عراقي ها شد.
کد مطلب 41625

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