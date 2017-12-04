نمایشگاه عکس معلولان گلستان در گنبدکاووس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، نمایشگاه عکس معلولان با عنوان جشنواره عکاسی «روستا معلول» در درمقابل پارک ملت پشهرستان گنبدکاووس گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۴۵ قطعه عکس از معلولان گلستان برای علاقمندان به نمایش گذاشته شد.

عبدالقدیر کریمی، معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس درحاشیه افتتاح این نمایشگاه که تا پایان هفته جاری دایر است، درسخنانی برلزوم توجه ویژه به معلولان و فراهم کردن امکانات لازم برای تسهیل در تردد این قشر تاکید کرد و گفت: توجه به جامعه معلولان در ارتقای عزت نفس و روحیه آنان برای انجام بیشتر فعالیت های اجتماعی و توانبخشی موثر است.

رئیس اداره بهزیستی گنبدکاووس هم ضمن گرامیداشت هفته معلولان، گفت: برنامه های متنوعی برای بزرگداشت این هفته درسطح شهرستان و جامعه حدود هشت هزار نفری معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی زیر پوشش بهزیستی پیش بینی شده است که برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، اردوهای تفریحی، بازدید از کارگاه های تولیدی و برپایی جشن از جمله آن‌ها است.

محمدرضا فشایی افزود: این برنامه ها بیشتر با مشارکت ۱۵ مرکز نگهداری، توانبخشی و حرفه آموزی دولتی و بخش خصوصی فعال دراین شهرستان اجرا می شود.

گفتنی است ۱۲ تا ۱۸ آذر ماه هفته بزرگداشت معلول نام گرفته است.