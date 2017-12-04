اسدالله رضایی، مسئول برگزاری مسابقات بین المللی فدراسیون کشتی با بیان اینکه همه چیز برای برگزاری هر چه باشکوهتر پیکارهای جام باشگاه‌های جهان در تهران مهیاست به خبرنگار مهر گفت: بعد از تغییر محل میزبانی این مسابقات مهم بین المللی از کاشان به تهران، به سرعت وارد عمل شدیم تا مقدمات برگزاری مسابقات در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی مهیا شود. سالن مذکور مراحل پایانی آماده سازی خود را می گذارند و همه چیز طبق برنامه پیش می رود.

وی تصریح کرد: تیم های خارجی طی امروز و فردا وارد تهران خواهند شد و در هتل انقلاب اسکان خواهند یافت. تیمهای آمریکا، کانادا، مجارستان، بلغارستان، قزاقستان، قرقیزستان، هند، مغولستان و تاجیکستان به عنوان تیم های خارجی به همراه چند تیم داخلی در این دوره از مسابقات به مصاف هم خواهند رفت که امیدواریم شاهد پیکارهای جذاب و دیدنی در تهران باشیم.

دبیر اسبق فدراسیون کشتی ادامه داد: رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان به روی سه تشک برگزار خواهد شد که مراسم وزن کشی نیز طبق قوانین جدید، صبح روزهای پنجشنبه و جمعه انجام می شود.

رضایی در پایان خاطر نشان کرد: در خلال مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان، قرار است روز جمعه، رقابتهای کشتی پهلوانی هم برگزار شود. ضمن اینکه تماشای مسابقات جام باشگاه های جهان در سالن آزادی برای علاقه‌مندان رایگان است.