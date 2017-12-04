ویژگی های گوشی جدید جی ۵ پرایم سامسونگ لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیکر، در این گوشی از پردازنده چهارهسته ای Exynos ۷۵۷۰ با سرعت ۱.۴ گیگاهرتز استفاده شده است. از مهم ترین ویژگی های پردازنده مذکور می توان به کم مصرف بودن آن اشاره کرد.

پردازنده گرافیکی این گوشی هم از نوع ARM Mali T-۷۲۰ MP۲ است.

علاوه بر این سه گیگابایت رم برای گوشی یادشده در نظر گرفته شده است. ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی نیز در این گوشی وجود دارد. این رقم به ۱۲۸ گیگابایت قابل افزایش است.

نمایشگر این گوشی از نوع ۵ اینچی و super AMOLED است و دقت آن ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل می باشد. دوربین اصلی گوشی یادشده ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین سلفی آن ۸ مگاپیکسلی می باشد. حسگر اثر انگشت و باتری لیتیومی ۲۵۰۰ میلی آمپری در کنار حسگر اثر انگشت از جمله دیگر امکانات گوشی یادشده است. ضخامت این گوشی ۸.۱ میلیمتر است.