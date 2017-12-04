قدرتمندترین سدان پورشه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ فارسی، شرکت خودروسازی پورشه آلمان در نمایشگاه خودرو «لس آنجلس» آمریکا از یکی از قدرتمندترین خودروهای تولیدی خود که هاچبک سدان است، رونمایی کرد.

این خودرو سواری هاچبک سدان با نام پانامرا هیبریدی «اسپرت توریزمو ۲۰۱۸ » و قدرت موتور آن ۶۸۰ اسب بخار است. قیمت قدرتمندترین خودرو سواری لوکس جهان از ( ۹۱۱ جی تی تری) با قیمت ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ دلار و خودروی شاسی بلند کایان توربو با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۰۰ دلار بیشتر است.

زمان رسیدن صفر تا ۶۰ مایل بر ساعت «اسپرت توریزمو ۲۰۱۸ » ۳.۲ ثانیه و نهایت سرعت آن ۱۹۲ مایل بر ساعت است. شارژ کامل باتری لیتیوم یون این خودرو با ولتاژ بالا، ۱۲ ساعت طول می کشد و یک نوع شارژ باتری دیگری در «اسپرت توریزمو ۲۰۱۸» وجود دارد که با انجام ۳ ساعت شارژ می تواند ۳۰ مایل را طی کند.

در حال حاضر، مدل های مختلفی از این خودرو در بهار سال آینده میلادی با قیمت پایه ۱۸۸ هزار و ۴۰۰ دلار روانه بازار خواهد شد.