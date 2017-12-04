میزبانی یاسوج از آثار چهارمین جشنواره عکس «خیام»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس‌های برگزیده چهارمین دوره جشنواره عکس «خیام» سه شنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۱ در حوزه هنری یاسوج آغاز به کار می کند.

علاقه مندان می توانند تا ۲۳ آذرماه از ساعت ۸ الی ۱۸ به خیابان گلستان ششم، حوزه هنری یاسوج مراجعه کنند.

چهارمین جشنواره عکس «خیام» با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس - وابسته به موسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» - اجرایی شد که مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز این دوره خردادماه امسال با حضور ریکاردو بوسی رییس فیاپ از ایتالیا و مسئول جشنواره‌های فیاپ از لوگزامبورگ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در چهارمین دوره این جشنواره ۲۱ هزار و ۳۹۹ قطعه عکس از هنرمندان ۵۵ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد که داورانی از فرانسه و ایران انتخاب آثار را برعهده داشتند. آثار برتر جشنواره در ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، چین، عمان، یونان، هنگ کنگ، آرژانتین، روسیه، عربستان، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، مقدونیه و شهرهای مختلف ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.