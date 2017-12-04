اکبر احمدی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و ۵۸۱ معلول در شهرستان اسدآباد شناسایی شده که ۸۷۶ نفر از ان ها در روستاها ساکن هستند.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۵ نفر از معلولان مرد و ۵۷۱ نفر زن هستند، تاکید کرد: ازدواج های فامیلی و عوامل طبیعی در نسبت افزایش معلولیت مردان نسبت به زنان تاثیر بسزایی داشته است.

مدیر بهزیستی شهرستان اسدآباد افزود: از مجموع معلولان این شهرستان ۹۳ نفر معلول بینایی، ۷۱۸ نفر جسمی و حرکتی، ۶۸۸ نفر ذهنی، ۴۱ نفر بیماران روانی، ۱۶۹ نفر شنوایی و ۱۰ نفر معلول صوت و گفتار هستند.

وی با بیان اینکه ۶۳ درصد از معلولان شهرستان مردان هستند، عنوان کرد: ۴۸۹ معلولان در شهرستان مستمری بگیر هستند.

احمدی با بیان اینکه علاوه بر مستمری، وسایل کمک توانبخشی در اختیار معلولان قرار می گیرد، عنوان کرد: طی یکسال گذشته بیش از ۳ میلیارد ریال مستمری توسط بهزیستی به مستمری بگیران پرداخت شده است.

وی بااشاره به برنامه های هفته معلولان در شهرستان تاکید کرد: بیش از ۱۰ عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی، درمانی از جمله تقدیر از معلولان موفق، ارائه خدمات توانبخشی و گفتار درمانی رایگان به معلولان، مسابقات ویلچررانی، تقدیر از خانواده های طرح مراقبت از معلولین در خانواده، بازدید مسئولین از مراکز بهزیستی و مجتمع های تابعه، شرکت معلولان و پرنسل بهزیستی در نماز جمعه ر شهرستان انجام می شود.

مدیر بهزیستی شهرستان اسدآباد افزود: طرح مراقبت معلولین در خانواده در مناطق کم برخوردار در شهرستان اسدآباد برگزار و در این طرح ماهیانه بودجه ای برای نگهداری از معلول پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: معلولان در شهرستان دارای پرونده بوده و وضعیت آنها توسط بهزیستی کنترل می شود.

