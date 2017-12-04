به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق آخرین نظرسنجی، نیمی از انگلیسی‌ها خواهان برگزاری رای‌گیری مجدد در مورد این که آیا اتحادیه اروپا را ترک کنند یا خیر، هستند و اکثریت افراد این کشور معتقدند دولت برای باز کردن راه مذاکرات تجاری، پول خیلی زیادی به اتحادیه اروپا پرداخت می‌کند.

نتایج این نظرسنجی که در روزنامه یکشنبه دیلی میل منتشر شده است، نشان می‌دهد ۵۰ درصد از افراد خواهان برگزاری یک رای‌گیری مجدد در مورد شرایط نهایی توافق خروج انگلیس هستند، ۳۴ درصد برگزاری یک رفراندوم دیگر را رد می‌کنند و ۱۶ درصد گفتند که نمی‌دانند.

این روزنامه اعلام کرد که این اولین نظرسنجی بزرگی است که پس از گزارش هفته گذشته رسانه‌ها مبنی بر این که انگلیس در حال آماده شدن برای پرداخت ۵۰ میلیارد یورو (۵۹ میلیارد) برای کمک به باز شدن راه مذاکرات برای قرارداد تجاری آینده با اتحادیه اروپا است، برگزار می‌شود.

بلر روز یکشنبه گفت: در حال تلاش برای بازگشت از برگزیت است چراکه ادعاهای کمپین ترک اتحادیه اروپا مانند این‌که درصورت خروج اتحادیه اروپا، هر هفته ۳۵۰ میلیون پوند اضافی به خدمات سلامت ملی تعلق خواهد گرفت، اشتباه از آب درآمده‌اند.

بلر به بی‌بی‌سی گفت که دولت در رسیدن به اهداف خود در مذاکرات برگزیت شکست خواهد خورد چراکه می‌خواهد بازار واحد اروپا را ترک کند اما همه فواید آن را حفظ کند و رای‌دهندگان می‌توانند نظر خود را عوض کنند.

او گفت: این کاملا قابل بازگشت است؛ تا موقعی که کار تمام نشده است می‌توان تصمیم در مورد آن را عوض کرد. من معتقدم با عوض شدن واقعیات افراد هم می‌توانند نظر خود را عوض کنند.

طبق این نظرسنجی تنها ۱۱ درصد از انگلیسی‌ها معتقدند که انگلیس باید برای خروج از اتحادیه اروپا ۵۰ میلیارد پرداخت کند.

۳۵ درصد معتقدند شرایط مالی بعد از برگزیت بدتر خواهد شد درحالی‌که ۱۴ درصد معتقدند شرایط مالی بهتر خواهد شد.