به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود اصغری صبح دوشنبه در جلسه ستاد ۹ دی شهرستان ورامین به رافت اسلامی در برخورد با سران فتنه اشاره کرد و گفت: متاسفانه این افراد به جای تشکر مدعی هستند، اما باید بدانند، ورامین در همه عرصه ها پیشتاز بوده و تا زمانی که هستیم، اجازه فتنه گری به این افراد نمی دهیم.

وی ادامه داد: مردم ورامین در بزنگاه های انقلاب اسلامی همواره پیشتاز بودند و نقش مردم ورامین در خاموش کردن فتنه و حفاظت از انقلاب اسلامی بی بدیل است.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین به اظهارات گستاخانه اخیر فردی در خصوص پیروزی های اخیر توسط مدافعین حرم اظهار داشت: پاسخ این افراد توسط مردم داده شد، چرا که آنها هیچ جایگاه محکمی در شهرستان ورامین نداشته و ندارند و مردم ارزشی ورامین در برابر آنها می ایستند.

اصغری در ادامه با بیان اینکه لازم است به مراسم ۹ دی به صورت مبسوط بپردازیم و به آن اهمیت ویژه داده شود گفت: باید به ۹ دی به عنوان یوم الله پرداخته شود و دراین ایام بسیجیان و مردم به مراسم ها ادامه دهند و بصیرت بخشی را ادامه دهیم.

وی در پایان بیان داشت: در مجموعه بسیج حوزه یک برنامه های خوبی در حال اجرا است و مراسم ۹ دی در ورامین باشکوه تر از سال های قبل اجرا می شود.