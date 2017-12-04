استقبال دولت وحدت ملی افغانستان از افتتاح فاز اول بندر چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، «دواخان مینه پال» معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که دولت وحدت ملی این کشور از بدو تاسیس خود تلاش داشت تا محدود به یک راه و یک کشور نباشد.

وی افزود: ما تلاش کردیم تا راه‌های متعددی برای صادرات و واردات به کشورمان باز شود به همین سبب افغانستان، هند و ایران کار بر روی پروژه چابهار را آغاز کردند که اولین محموله گندم هند از این راه اخیرا وارد افغانستان شد؛ چابهار یک راه ارزان برای صادرات و واردات افغانستان است.

مینه پال در ادامه گفت که دولت افغانستان علاوه بر همکاری با هند و ایران در عرصه بهبود تجارت افغانستان از راه چابهار، ارتباطات و همکاری‌هایی نیز با آسیای میانه در بخش‌های تجارتی و ترانزیتی دارد و در نتیجه ارتباط هایش به نتایج مطلوب دست یافته‌است.

معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت: بندر چابهار که هند در آن برای دستیابی به بازارهای افغانستان و آسیای میانه ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده‌ است وابستگی افغانستان به بندر «گوادر» پاکستان را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه در گذشته پاکستان برای صادرات و واردات افغانستان از راه گوادر محدودیت‌هایی وضع می‌کرد که این کار بر تجارت افغانستان تأثیر می‌گذاشت و تجار افغانستانی متقبل خسارات زیاد مالی می‌شدند ولی بندر چابهار از اهمیت زیاد برای ما برخوردار است چرا که در حال حاضر تجار افغانستان می‌توانند صادرات و واردات‌ خود را به آسانی انجام دهند.

لازم به ذکر است که «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران دیروز (یکشنبه) در حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، هند، قطر و چند کشور دیگر در مراسم افتتاح فاز اول این بندر تجارتی شرکت داشت و گفت که از طریق این بندر، حسن نیت ایران به کشورهای همسایه ثابت می شود.