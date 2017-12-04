به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گودرزی امروز دوشنبه در کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: از ۴۵ بحران شناخته شده در کل کشور ۳۵ مورد آن تا کنون در کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: ظرفیت نهادهای دولتی جوابگوی خدمات رسانی در مواقع بحران نیست و در این زمینه لازم است مردم در قالب گروهها و یک تیم هماهنگ وارد عمل شوند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه ابراز داشت: با تشکیل یک تیم، بدون شک از جزیره ای عمل کردن و ناهماهنگی هایی که در مواقع بحران پیش می آید جلوگیری خواهد شد.

وی با تاسف از اینکه مدیریت در کشور ما بیشتر بعد از بحران به وجود می آید، یادآور شد: اگر قبل از بحران اقدامات لازم را داشته باشیم و سمن ها در قالب شبکه آمادگی مواجهه با بحران را داشته باشند کمک رسانی ها خروجی بهتری خواهد داشت.

گودرزی خاطر نشان کرد: نگاه امروز مدیران چه در سطح استانی و چه در سطح ملی به تشکل های مردم نهاد یک نگاه توسعه ای است.

وی همچنین گفت: با تشکیل شبکه سبب می شود بی نظمی های اولیه در بحرانها را نداشته باشیم و بیشتر بتوانیم مشارکتهای مردمی را جذب کنیم

لازم به ذکر است، در ادامه نهادهای مردم نهاد و سمن ها به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای خدمات رسانی مناسب در مواقع بحران پرداختند و بر تشکیل شبکه برای اینکه خدمات رسانی در مواقع بحران راحت تر باشد، تاکید کردند.