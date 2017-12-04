به گزارش خبرنگار مهر، تنها یک بازی دیگر تا پایان نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر فرصت باقی است و تیم های حاضر در این مسابقات بعد از آن رسما وارد بازار نقل و انتقالات زمستانی می شوند.

در حالی که در خصوص نقل و انتقالات تیم استقلال در پنجره زمستانی گمانه زنی هایی صورت گرفته، شفر هنوز لیستی به صورت رسمی برای این منظور به باشگاه نداده است. گویا سرمربی آبی‌ها در نظر دارد لیست نقل و انتقالاتی‌اش را بعد از دیدار با سپاهان در اختیار مدیرعامل قرار بدهد تا باشگاه نسبت به نقل و انتقالات نیم فصل این تیم اقدام نماید.

اضافه شدن محسن کریمی و بهنام برزای دو بازیکن تحت قرارداد این تیم برای نیم فصل دوم قطعی است و در کنار آنها شفر به دنبال جذب یک مهاجم دیگر است. طبیعی است که در کنار جذب این سه بازیکن، سه بازیکن فعلی استقلال ناچار به جدایی از این تیم هستند.