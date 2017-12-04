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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

در راستای تدوین نقشه راه فناوری‌های دریایی؛

نیازهای فناورانه کشور در زمینه سکوهای نیمه شناور مشخص شد

نیازهای فناورانه کشور در زمینه سکوهای نیمه شناور مشخص شد

در دومین جلسه کمیته تخصصی تدوین شناسنامه فناوری محور،  سکوهای شناور نقشه راه فناوری‌های دریایی با حضور کارشناسان این بخش مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جلسه کمیته تخصصی تدوین شناسنامه فناوری محور، با حضور تعدادی از کارشناسان صنایع دریایی از سازمان‌های مختلف مرتبط با محور سکوهای شناور تشکیل و در این جلسه نیازهای فناورانه در زمینه سکوهای نیمه شناور را ارائه شد. 

در این جلسه نیازهای فناورانه در زمینه سکوهای نیمه شناور مشخص شد و  استحصال منابع انرژی در آب‌های عمیق (تولید برق، نفت و گاز)، طراحی و ساخت سکوهای شناور، بومی‌سازی استانداردهای طراحی سکوهای شناور، انجام آزمایش روی مدل آزمایشگاهی، تهیه بانک اطلاعاتی از دیگر مطالبی است که در این جلسه به آن اشاره شد.

در راستای تدوین نقشه راه فناوری‌های دریایی، نیازهای کشور، تحلیل کشورهای پیشرو، وضع موجود شرکت‌ها و سازمان‌ها، نیازهای مشتریان و آنالیز محور سکوهای شناور مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت اولویت‌های فناورانه موردنیاز در این محور مشخص شدند.

کد مطلب 4162591

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