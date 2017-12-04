برگزاری دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی در نشست خبری با اشاره به اینکه نمایشگاه ها به دلایل متعددی مورد اهمییت است، اظهارکرد: نمایشگاه محل تبادل تجارب بین هنرمندان و صنعتگران شرکت کننده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای تبادل تجربه هنرمندان استان با هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی سایر استانها است، ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه ها فرصتی برای شناسایی صنایع دستی و هنرهای سنتی ناشناخته استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان جنوبی برگزاری این نمایشگاه را فرصتی برای عرضه صنایع دستی استان و سایر استانهای کشور به مردم دانست و بیان کرد: آشنایی مردم با هنرمندان صنایع دستی در یک فضای رودرو و نقدهای احتمالی می تواند بر کیفیت آثار هنرمندان و جلب نظر مشتری بیفزاید.

وی با اشاره از حمایت از هنرمندان استان برای شرکت در نمایشگاه های صنایع دستی سایر استان ها عنوان کرد: از همه به یک اندازه حمایت می کنیم تا برای حضور فرصت ها در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

رمضانی با اشاره به اینکه تلاش کرده ایم فضای رقابتی را برای هنرمندان ایجاد کنیم، گفت: صنایع دستی برای جوانان ما ناشناخته است و این نمایشگاه ها فرصتی برای معرفی هنرهای سنتی به نسل جوان است.

وی با بیان اینکه اولین نمایشگاه ملی صنایع دستی در سال ۸۸ در استان برگزار شده است، گفت: سال گذشته نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی را در استان داشته ایم.

رمضانی ادامه داد: بازخورد و استقبال خوب مردم و هنرمندان از نمایشگاه منطقه ای موجب شد تا میزبانی دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی به استان واگذار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از اعلام امادگی ۲۵ استان تا دیروز برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: پذیرش شرکت کنندگان همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به استقبال خوب هنرمندان استان ها گفت: این نشان می دهد نگاه هنرمندان سایر استانها به صنایع دستی استان خراسان جنوبی در جایگاه مناسبی است.

رمضانی عنوان کرد: استان خراسان جنوبی در حوزه گردشگری و صنایع دستی به گونه ای جایگاه خودش را پیدا کرده که ۲۵ استان از ۳۱ استان کشور برای حضور در این نمایشگاه اعلام حضور کرده اند.