کنترل سیستم ایمنی بدن با نانو ذرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، یافتههای اخیر محققان دانشگاه میشیگان نشان میدهد که میتوان از نانوذرات برای مقابله با سیستم ایمنی بدن استفاده کرد. نانوذرات قادرند سلولهای ایمنی بدن که موجب التهاب در بخش زخمی میشوند را کنترل کنند.
التهاب همانند یک شمشیر دو لبه است، هم میتواند موجب التیام زخم شده و هم درصورت واکنش بیشاز حد مشکلاتی برای بدن ایجاد میکند. برای مثال، ایجاد زخم در ریه موجب کنار رفتن لایه سیال محافظ در آن میشود.
نتایج آزمایشهای اخیر محققان نشان میدهد که نانوذراتی از جنس پلاستیک میتوانند سلولهای ایمنی بدن را که به نروفیل شهرت دارند، مشغول نگه داشته تا التهاب ایجاد نکنند.
اومولولا انیولا آدفسو، استاد دانشگاه میشیگان، میگوید: نروفیلها اولین سد دفاعی بدن محسوب میشوند و در حد لازم و منطقی ایجاد التهاب میکنند. این سلولها تحت تأثیر سلولهای سفید خون قرار میگیرند و ما به این نتیجه رسیدیم که باید توجه بیشتری به آنها کنیم.
این گروه تحقیقاتی اقدام به ساخت نانوذراتی از جنس پلاستیک کردند و آن را در محل زخم قرار دادند. مشاهدات آنها نشان داد که سلولهای نروفیل ناپدید شدند که این نتیجه برایشان بسیار عجیب بود. بررسی بیشتر نشان داد که برهم کنشی میان سلولها و ذرات ایجاد میشود و بعد از آن، نروفیلها در ذرات پلاستیک بهدام میافتد.
در واقع سلولهای نروفیل در حین حرکت به سوی محل زخم برای ایجاد التهاب، به نانوذرات پلاستیک برمیخورند و تغییر مسیر میدهند و به جای سفر به محل زخم و ایجاد التهاب در آن، به جنگ با نانوذرات پلاستیکی میروند تا آن را از بدن دور کنند.
برای بررسی اثربخشی این روش، محققان آن را روی موشهای زنده آزمایش کردند. نتایج نشان داد که بعد از تزریق نانوذرات به بدن موش، تعداد سلولهای نروفیل در زخم به نصف و کمتر میرسد.
این گروه در حال کار روی این نانوذرات هستند تا از آنها برای رهاسازی دارو استفاده کنند. آنها دریافتند که پوششدهی این نانوذرات میتواند عملکرد آنها را بهبود دهد.
نتایج این پروژه در قالب مقالهای با عنوان Neutrophil–Particle Interactions in Blood Circulation Drive Particle Clearance and Alter Neutrophil Responses in Acute Inflammation, در نشریه ACS Nano منتشر شده است.
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