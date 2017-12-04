سه قزوینی در راه رقابت های تیراندازی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم برخورداری به عنوان ورزشکار در رشته تپانچه، محمد زائر رضایی و مجید نظامی بعنوان مربی و داور در مسابقات قهرمانی سلاح های بادی آسیا شرکت می کنند.

دهمین دوره مسابقات قهرمانی سلاح های بادی آسیا از ۱۵ تا ۲۱ آذرماه در شهر واکوسایتاما ژاپن برگزار می شود.

تیم والیبال شهرداری قزوین بازی باخته را با برد عوض کرد

در ادامه رقابت های والیبال دسته اول باشگاه های کشور و در بازی هفته ششم، تیم والیبال شهرداری قزوین در دیداری حساس در بابلسر به مصاف تیم توپگاه این شهر رفت و در نهایت بازی دو ست باخته را با نتیجه ۳بر ۲ به سود خود به پایان رساند.

نماینده استان در ست های اول و دوم مغلوب شد و ست های سوم، چهارم و پنجم را پیروز شد.

تیم والیبال شهرداری قزوین هم اکنون با ۵ برد و یک باخت در مکان نخست گروه یک این رقابتها قرار دارد.

دو بوکسور قزوینی در اردوی تیم ملی

احسان سپهوندی و امیر مرتضی پور موحد، دو بوکسور قزوینی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

بوکسورهای دعوت شده به اردوهای تیم‌ ‌ملی در دو گروه به اردوها ‌اضافه خواهند شد و بر این اساس امیر مرتضی پورموحد در گروه اول و احسان سپهوندی در گروه دوم در اردو شرکت می کنند.

اردوی جدید تیم ملی بوکس از ۱۴ آذر با حضور ۲۶ بوکسور در سالن شماره ۹ مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری می‌شود.

صعود جهانبخش به رتبه سوم برترین بازیکنان لیگ هلند

علیرضا جهانبخش ملی‌پوش قزوینی تیم آلکمار در تازه‌ترین رده‌بندی منتشرشده برترین بازیکنان اردویژه مجله معروف فوتبال اینترنشنال هلند در جایگاه سوم قرار گرفت.

جهانبخش در بازی روز گذشته آلکمار برابر ونلو حضور ۹۰ دقیقه‌ای داشت نمره خوب ۷ را از مجله هلندی دریافت کرد و با معدل نمره‌ای ۶.۶۹ در طول فصل و صعود ۳ پله‌ای در رتبه سوم برترین بازیکنان اردویژه قرار گرفت.

تیم آلکمار در بازی با ونلو ۲ بر صفر به پیروزی رسید و رتبه دوم جدول اردویژه هلند با ۳۱ امتیاز را در اختیار دارد.

روز دوم مسابقات والیبال لیگ دسته اول نوجوانان کشور

در بازی های این روز تیم های شهرداری قزوین، توپگاه بابلسر و کریمه قم با نتیجه مشابه ۳ بر صفر برابر حریفان به برتری دست یافتند.

مقاومت مهاباد در این روز استراحت داشت.

این رقابت ها با شرکت ۷ تیم در سالن بعثت قزوین پیگیری می شود.

پایان مسابقات فوتبال جنوب شهر با قهرمانی تیم مهرگان

اولین دوره مسابقات فوتبال مصلی قزوین (جنوب شهر) برگزار ودرپایان تیم مهرگان با غلبه برتیم مجید پیریوسفیان عنوان قهرمانی این دوره را به خود اختصاص داد.

این رقابت ها به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش با شرکت ۱۴ تیم وانت باران، مجید پیریوسفیان، قائم، پیام فارسیان، فجر، منتخب لیاء، مهرگان، شهدای مدافع حرم هیر، بادران، پیام تاکسیرانی، آتش نشانی دیال آباد، شاهسون، تاج بیدستان «یاران صفدری» و منتخب راه آهن برگزار شد.

تیم تاکسیرانی سوم شد، تیم شاهسون عنوان اخلاق وحمید صفدری با ۱۸ گل زده عنوان آقای گلی را بدست آورد.