کلاسهای این دانشگاه در پارکینگ برگزار می شود !

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان موسسه غیر انتفاعی صدرا زیر نظر وزارت علوم، اعلام کردند مسئولان دانشگاه برنامه دانشجویان به مناسبت روز دانشجو را که قرار بود امروز برگزار شود کنسل کردند. البته دلیل کنسل شدن برنامه روز دانشجو این موسسه با دانشگاه های دیگر متفاوت هست.

یکی از دانشجویان این دانشگاه دراین خصوص توضیح داد: موسسه صدرا زیر نظر وزارت علوم است و چون این موسسه ساختمان آموزشی نداشت، مسئولان موسسه، ساختمانی را در محدوده دریاچه چیتگر احداث کردند.

وی ادامه داد: بیشتر هزینه ساخت این ساختمان از شهریه ای است که توسط دانشجویان دریافت شده است.

این دانشجو افزود: در حال حاضر دانشجویان در ساختمان جدید مستقر شده اند اما به دلیل عدم تکمیل ساختمان آموزشی، کلاس های درس در پارکینگ نیمه کاره ساختمان با سروصدای زیاد برگزار می شود.

وی ادامه داد: علیرغم پیگیری هایی که توسط دانشجویان صورت گرفت مسئولان دانشگاه حاضر به پاسخگویی دراین زمینه نشدند.

این دانشجو افزود: در حال حاضر نیز مراسم روز دانشجو را که قرار بود امروز دوشنبه برگزار شود، با وجود هماهنگی از قبل و اخذ مجوز، به دلیل شرایط دانشگاه کنسل کردند تا مبادا تصویری از وضعیت دانشگاه، پارکینگ و دانشجویان منتشر شود.

برخی از تصاویر موسسه غیرانتفاعی صدرا که توسط دانشجویان این موسسه ارسال شده است

همچنین این موسسه در سایت خود اعلام کرده است؛ موسسه هیچ گونه مراسمی به مناسبت ۱۶ آذر با حضور مسئولین موسسه ندارد.