اگر پاکستان علیه تروریسم اقدام نکند آمریکا خود وارد عمل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «مایک پمپئو» رئیس سازمان جاسوسی آمریکا ضمن هشدار به اسلام آباد برای مبارزه عملی علیه تروریسم اعلام کرد اگر پاکستان علیه تروریسم در خاکش اقدام نکند، آمریکا خود وارد عمل خواهد شد.

پمپئو در ادامه تاکید کرد که برای نابودی پایگاه های امن گروه های تروریستی در خاک پاکستان هر اقدامی که لازم باشد را انجام می دهد.

وی در ادامه افزود که سفر «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا به پاکستان نیز برای ابلاغ پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسلام آباد، جهت مبارزه عملی با گروه های تروریستی به ویژه طالبان و شبکه «حقانی» در این کشور است.

لازم به ذکر است که ماتیس پیش از سفر خود به پاکستان در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد که در این سفر واشنگتن درخواست مجدد خود از اسلام آباد برای نابودی پایگاه های امن گروه های تروریستی از جمله شبکه حقانی را اعلام خواهد کرد.

وی افزود: اسلام آباد همواره اعلام می دارد که در حال مبارزه با گروه های تروریستی است، من نیز در سفر خود به این کشور خواستار مشاهده این امر هستم.

پاکستان تودی نیز درباره سفر ماتیس به این کشور نوشت که وزیر دفاع آمریکا در خصوص امنیت منطقه، روند استقرار صلح افغانستان و دیگر موضوعات دوجانبه با نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان (COAS) دیدار و گفتگو خواهد کرد.

روزنامه «داون» چاپ پاکستان نیز پیش از این در این خصوص نوشت: هیئت نظامی آمریکا در سفر خود به اسلام آباد، برای تحقق استراتژی ترامپ در افغانستان، از پاکستان می خواهد که گام های تازه ای برای توقف فعالیت شبکه حقانی در افغانستان بردارد.

لازم به ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به هنگام اعلام استراتژی خود در مورد افغانستان و کشورهای جنوب آسیا با متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم از این کشور خواست تا هر چه سریع تر پایگاه های امن گروه های تروریستی در خاک خود را نابود کند. ترامپ همچنین بر افزایش فشارها بر اسلام آباد در این خصوص تاکید کرد.

متعاقب این امر، چندی پیش و به دنبال افزایش تنش ها در روابط پاکستان و آمریکا، مقامات اسلام آباد بر اساس استراتژی جدید خود اعلام کردند از این پس نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان هیچ عملیات مشترکی با نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان انجام نخواهند داد و این کشور به آمریکا و هیچ کشوری دیگر اجازه نخواهد داد در خاکش عملیات انجام دهد.